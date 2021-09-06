Рождаемость в Украине продолжает падать: может быть новый антирекорд за последние 30 лет
6 сентября 2021 , 12:48Читати новину українською
Источник:24 канал
Рождаемость в Украине может установить новый антирекорд за последние 30 лет. В течение 2021 на свет появились лишь 132 595 детей.
По сравнению с показателями 2020 года это на 5% меньше. Тогда родились 139 134 детей.
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В свою очередь этот показатель также демонстрирует негативную статистику. Ведь на протяжении первого полугодия 2019 на свет появились 149 549 детей.
По данным Госстата, рождаемость уменьшалась ежемесячно.
- В 2019 году ежемесячно рождались 25,7 тысячи младенцев;
- в 2020 году – 24,5 тысячи;
- в первой половине 2021-го – 22 тысячи.
Данные 2021
- Январь – 21 931 младенца;
- февраль – 21 763 младенцу;
- март – 23 820 младенцев;
- апрель – 21 511 младенцев;
- май – 20 601 младенца;
- июнь – 22 699 младенцев.
Полиция получила 9 тысяч заявлений об исчезновении
- По данным Нацполиции, с начала 2021 правоохранители получили более 9 тысяч заявлений об исчезновении детей.
- К счастью, большинство несовершеннолетних удается разыскать в течение суток. Этот показатель составляет 96,4%.
- Правоохранители отметили: очень важно своевременно отреагировать на исчезновение ребенка.