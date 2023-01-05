Кроме Донецка, такая же участь может ожидать и храмы на территории других временно оккупированных населенных пунктов. По данным InformNapalm, высока вероятность, что взрывы могут прогреметь во время праздничной утренней службы 7 января. Об этом сообщили источники, приближенные к боевикам так называемой "ДНР".

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Время для провокаций "под чужим флагом"

Такая провокация нужна захватчикам, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней аудитории и создать информационный повод для новой волны мобилизации. Более того, в международном разведывательном сообществе добавили, что, по данным их источника, на местах подрыва храмов в сюжетах для пропаганды планируют снять обломки HIMARS, привезенные из других мест взрывов.

Следует отметить также, что во время объявления так называемого перемирия Владимир Путин призвал к такому же решению и украинскую власть. Это "прекрасная" почва для провокаций со стороны России, чтобы изобразить Украину в "демонском обличии".

Считаем, что появившееся во второй половине дня публичное заявление Путина о намерениях объявить "режим прекращения огня" может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту в духе уже привычных для РФ операций "под чужим флагом",

– сообщили в InformNapalm.

К сожалению, больше данных о конкретных местах заминирования нет, поэтому мирных жителей призвали в этом году отказаться от посещения службы даже в такой большой для христиан праздник, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации. Гораздо лучше уберечь свое здоровье и жизнь и отпраздновать Рождество дома с родными.

Также в InformNapalm надеются, что огласка настоящих замыслов оккупантов поможет сорвать возможные провокации.

Оккупанты хотят перегруппироваться и подтянуть резервы

Отметим, что, по мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, России объявленное время перемирия нужно для того, чтобы подтянуть еще больше резервов и боекомплектов. Более того, использование любой возможности для улучшения собственного положения – характерная черта оккупантов, ведь еще до полномасштабной войны они под видом гуманитарных грузов завозили на временно оккупированные территории боеприпасы и военное оборудование.

Вспомним, много десятилетий назад еще фон Бисмарк говорил, что договор с Россией не стоит бумажки, на которой он подписан. И вот тогда эти слова надо было запомнить и каждый день, наверное, напоминать себе,

– подчеркнул он.

Такое же мнение разделяет городской голова Днепра Борис Филатов. Он убежден, что за объявленное время тишины захватчики на самом деле будут перезаряжать ракеты.

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