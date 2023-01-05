Окрім Донецька така ж участь може чекати й на храми на території інших тимчасово окупованих населених пунктів. За даними InformNapalm, є висока ймовірність, що вибухи можуть пролунати в час святкової ранкової служби 7 січня. Про це повідомили джерела, наближені до бойовиків так званої "ДНР".

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Час для провокацій "під чужим прапором"

Така провокація потрібна загарбникам, щоб зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії та створити інформаційний привід для нової хвилі мобілізації. Ба більше, у міжнародній розвідувальній спільноті додали, що за даними їхнього джерела на місцях підриву храмів в сюжетах для пропаганди планують зняти уламки HIMARS, привезені з інших місць вибухів.

Варто зауважити також, що під час оголошення так званого перемир'я Володимир Путін закликав до такого ж рішення і українську владу. Тож це "прекрасний" ґрунт для провокацій зі сторони Росії, щоб зобразити Україну у "демонському образі".

Вважаємо, що публічна заява Путіна щодо намірів оголосити "режим припинення вогню", яка з'явилась у другій половині дня, може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій "під чужим прапором",

– повідомили у InformNapalm.

На жаль, більше даних про конкретні місця замінування немає, тому мирних мешканців закликали цьогоріч відмовитися від відвідування служби навіть у таке велике для християн свято, щоб не стати жертвою російської кривавої провокації. Набагато краще вберегти своє здоров'я та життя та відсвяткувати Різдво вдома з рідними.

Також в InformNapalm сподіваються, що розголос справжніх задумів окупантів допоможе зірвати можливі провокації.

Окупанти хочуть перегрупуватися та підтягнути резерви

Зазначимо, що на думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, Росії оголошений час перемир'я потрібен для того, щоб підтягнути ще більше резервів та боєкомплектів. Ба більше, використання будь-якої можливості для покращення власного становища – характерна риса окупантів, адже ще до повномасштабної війни вони під виглядом гуманітарних вантажів завозили на тимчасово окуповані території боєприпаси та військове обладнання.

Згадаймо, багато десятиріч тому ще фон Бісмарк казав, що договір з Росією не вартий папірця, на якому він підписаний. І ось тоді ці слова треба було запам'ятати і кожного дня, напевно, нагадувати собі,

– підкреслив він.

Таку ж думку поділяє міський голова Дніпра Борис Філатов. Він переконаний, що за оголошений час тиші, загарбники насправді ж будуть перезаряджати ракети.

Що відомо про різдвяну "тишу"