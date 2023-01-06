Медведеву снова плохо: говорит, что "Украина против перемирия", а Бербок – "малограмотная баба"

После того, как Путин объявил "рождественское перемирие", на Россию обрушился шквал критики и обвинений. Такая реакция особенно не понравилась экс-президенту России Дмитрию Медведеву.

Как сообщают российские СМИ, приспешник Путина снова наговорил глупостей. Он заявил, что "украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник, а их руководители ее отвергли", передает 24 Канал.

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Что наговорил Медведев

Заместитель председателя Совбеза России сказал, что большинство оккупантов спокойно выдохнули, когда "услышали отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество". По его словам, теперь будет меньше проблем и лукавства.

Людей, упустивших возможность сходить в церковь, жаль. А вот у свиней нет никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратвы от хозяев. На этом основывается дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами,

– выдал Медведев.

Также он вспомнил и о министре иностранных дел Германии Анналене Бербок. Российский политик назвал ее "малограмотной немецкой бабой", когда она заявила, что рождественское перемирие недопустимо.

На что Медведев ответил, что "наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных".

Отметим, что путинский приспешник неоднократно "зашкваривался" подобными заявлениями, которые весь цивилизованный мир просто высмеивает. Ведь Медведев, выдумывая разные глупости о политике в Украине, описывает настоящую ситуацию в России.

Поэтому позиция Медведева абсолютно цинична, ведь 14 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не планирует прекращать огонь на православное Рождество.

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