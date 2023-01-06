Медведеву снова плохо: говорит, что "Украина против перемирия", а Бербок – "малограмотная баба"
После того, как Путин объявил "рождественское перемирие", на Россию обрушился шквал критики и обвинений. Такая реакция особенно не понравилась экс-президенту России Дмитрию Медведеву.
Как сообщают российские СМИ, приспешник Путина снова наговорил глупостей. Он заявил, что "украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник, а их руководители ее отвергли", передает 24 Канал.
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Что наговорил Медведев
Заместитель председателя Совбеза России сказал, что большинство оккупантов спокойно выдохнули, когда "услышали отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество". По его словам, теперь будет меньше проблем и лукавства.
Людей, упустивших возможность сходить в церковь, жаль. А вот у свиней нет никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратвы от хозяев. На этом основывается дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами,
– выдал Медведев.
Также он вспомнил и о министре иностранных дел Германии Анналене Бербок. Российский политик назвал ее "малограмотной немецкой бабой", когда она заявила, что рождественское перемирие недопустимо.
На что Медведев ответил, что "наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных".
Отметим, что путинский приспешник неоднократно "зашкваривался" подобными заявлениями, которые весь цивилизованный мир просто высмеивает. Ведь Медведев, выдумывая разные глупости о политике в Украине, описывает настоящую ситуацию в России.
Поэтому позиция Медведева абсолютно цинична, ведь 14 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не планирует прекращать огонь на православное Рождество.
Как мир отреагировал на "рождественское перемирие" Путина
- В Министерстве обороны Литвы считают, что россияне хотят отдохнуть, а затем с большей силой атаковать Украину. Министр Арвидас Анушаускас не верит заявлениям руководства оккупантов.
- Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал заявления Владимира Путина о Рождестве циничным. Он напомнил, что ранее Кремль не считался с праздниками, чтобы обстреливать мирных украинцев.
- Президент США Джо Байден также отреагировал на заявление Путина. Он настроенный скептически, поскольку на Новый год и Рождество 25 декабря россияне обстреляли Украину.
- Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, то забрал бы свои войска. Однако глава Кремля хочет взять перерыв, чтобы атаковать снова.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель считает "рождественское перемирие" фальшивым. Он назвал путь, которым на самом деле можно достичь мира.