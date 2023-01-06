Репетиция "перемирия", так и будет, – Давыдюк о путинских "рождественских" указах

Россия объявила так называемое "перемирие" на рождественские праздники, однако сегодня в Украине была масштабная воздушная тревога. А с самого утра есть убитые, в частности в Херсоне, где попали в пожарную часть.

Это была репетиция "мирного перемирия", считает политолог Николай Давыдюк. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его мнению, именно к этому нас склоняет Эммануэль Макрон, некоторые европейские дипломаты: мол, поверьте России, сдайте Крым, сдайте Донбасс и получите именно такое "перемирие".

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Он отметил, что либо мы говорим о таком "рождественском перемирии", либо наоборот: освобождаем свою территорию и туда проходят украинские власти, украинский Генштаб, украинский закон, порядок и начнется восстановление.

Россия получила сильный удар

Политолог объяснил, что разговоры о "перемирии" с Реджепом Эрдоганом (об этом Эрдоган и Путин говорили в телефонном разговоре накануне – 24 Канал) – это был месседж главы Кремля, который имел несколько целей:

Путин вроде бы первым подал руку;

попытка вернуть нас в нарративы 2014 года и создать "Минск-3";

попытки медийно перебить, что Киево-Печерскую Лавру Украина официально забрала у россиян и отдала ее Украинской Православной Церкви.

Это сильный удар по России, ведь Украина, вернув Лавру, свою главную святыню, снова становится лидером в православном мире. Сейчас мы — главное православное государство, потому что Россия не может такой быть. В частности по причине войны и потому, что там сейчас будет в тренде и доминировать мусульманское население, – считает он.

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Говорит о "перемирии", а готовится к войне

"Но они такие тупые и бестолковые, что даже такие плановые вещи не могут до конца выдержать и сделать. Поэтому они именно сейчас демонстрируют свою сущность, завялют о "перемирии", но на самом деле подтягивают войска и готовятся к новому наступлению. Об этом говорят и западные разведки, и наше политическое руководство, и наши военные", – подчеркнул Давыдюк.

По его словам, именно поэтому ответ на вопрос, готова ли Россия к перемирию и прекращению огня, – нет, не готова.

Она просто хочет нас убивать и уничтожать. Напомню, что Вторая чеченская война произошла как раз после так называемого "перемирия". Когда русские ушли, подготовились и снова напали на Чечню,

– объяснил он.

Однако, по его мнению, пришедшие в Украину российские солдаты уже "заканчиваются".

"Будет вторая партия мобиков. Как известно, первая партия – 150 тысяч пошли на войну и уже "закончились", вторая, которая была на учениях, сейчас приедет в Украину. Но их ждет то же самое", – отметил Николай Давыдюк.

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