Вряд ли диктатора склонил к этому решению турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Об этом 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

К теме "Реклама" для мобилизации, – эксперт об общественном резонансе в России из-за удара ВСУ по Макеевке

Почему россияне заговорили о "рождественском перемирии"

"Единственное логичное объяснение – это продолжение темы Макеевки, скандал, который не стихает вокруг нее", – отмечает советник МВД.

Сегодня, 6 января, согласно распоряжению Путина следственная комиссия должна объявить, кто виноват в инциденте. Появилась информация о том, что виновными признают руководитель полка и кого-то из так называемой Макеевской администрации.

Макеевка стала для российского общества серьезным триггером. Они поняли, что их командиры – дебилы, власть им лжет – подло, цинично и во многом от бессилия, потому что не может объяснить, почему отправляет дебилов-командиров управлять их родными,

– сказал советник министра внутренних дел.

Он уверяет: трагедия в Макеевке стала для россиян страшнее, чем потеря Херсона. Эта тема "триггерит" миллионы людей. Так, ее нужно было чем-то перебить.

Скорее всего, считает Денисенко, российское руководство приняло решение перейти на другую повестку дня. Именно поэтому заговорили о "рождественском перемирии" и "сволочах-украинцах", которые не хотят мириться, ведь они кровожадны, стремятся воевать, их поддерживает Запад и так далее.

"Тему Макеевки они попытаются просто "заболтать" историями об ужасных украинцах, которым надо мстить, мстить и еще раз мстить", – резюмировал Вадим Денисенко.

Удар ВСУ по Макеевке: коротко