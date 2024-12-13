Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Telex. Орбан отметил, что венгерская дипломатия якобы "сделала все, что могла" для достижения мира.

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"Венгрия сделала все, что могла"

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что одна из сторон конфликта отвергла предложение, а другая его приняла.

Сейчас Рождество, стоило попробовать, и Венгрия это сделала. Я думаю, что Венгрия поступила так, как должна была поступить тысячелетняя европейская держава,

– подчеркнул премьер.

Орбан также выразил убеждение, что мир приближается к значительным изменениям, и что после вступления в должность президента США Дональда Трампа эти изменения произойдут во всем западном мире.

К слову, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" и обмена пленными, не предложив такие инициативы России.

В свою очередь, украинский президент отреагировал на телефонный разговор Орбана с Путиным, раскритиковав подобные обсуждения. Он высмеял венгерского премьера, саркастически предложив ему разговор с бывшим диктатором Сирии Башаром Асадом.