Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Telex. Орбан зазначив, що угорська дипломатія нібито "зробила все, що могла" для досягнення миру.

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"Угорщина зробила все, що могла"

Угорський прем’єр-міністр підкреслив, що одна зі сторін конфлікту відкинула пропозицію, а інша її прийняла.

Зараз Різдво, варто було спробувати, і Угорщина це зробила. Я думаю, що Угорщина вчинила так, як повинна була вчинити тисячолітня європейська держава,

– підкреслив прем'єр.

Орбан також висловив переконання, що світ наближається до значних змін, і що після вступу на посаду президента США Дональда Трампа ці зміни відбудуться в усьому західному світі.

До слова, раніше Орбан звинуватив Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" та обміну полоненими, не запропонувавши такі ініціативи Росії.

У свою чергу, український президент відреагував на телефонну розмову Орбана з Путіним, розкритикувавши подібні обговорення. Він висміяв угорського прем'єра, саркастично запропонувавши йому розмову з колишнім диктатором Сирії Башаром Асадом.