"Рождественское перемирие" только на бумаге: боевики дерзко лишают бойцов ВСУ праздников

Перемирие, которое должно было воцариться на фронте, действует лишь на бумаге. На передовой обстрелы не прекратились. Оккупанты лишь уменьшили интенсивность, однако огонь есть.

Об этом рассказали сами военнослужащие Вооруженных сил Украины. Воин Иван заверил, что первые дни противник не соблюдал перемирия вовсе.

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"Они нас обстреливали из подствольников, автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов. Уже где-то последние 3 – 4 дня (до Нового года – 24 канал) начали придерживаться. Сейчас бывают легкие прострелки в обед и под вечер", – рассказал Иван.

Боец "Корнет" заметил, что такие прострелки террористические войска делают, чтобы спровоцировать Объединенные силы на ответный огонь.

. "Корнет" в ВСУ служит с начала боевых действий. Это уже его 8 зима в окопах.

Военнослужащий Валентин добавил, что боевики каждый раз чем-то пугают, а в конечном результате "просто пускают пыли".

Праздничные дни на фронте будут сложными

В этом убежден командующий Сухопутных войск Александр Сырский. Россия бряцает на границе оружием и угрожает наступлениями, но воины на передовой готовы противостоять врагу.

Я был в нескольких подразделениях и везде наблюдал нормальную боевую обстановку. Люди заняты своими делами. Готовы к любому развитию обстановки и, конечно, придерживаются взятых на себя обязательств,

– заверил Сырский.

Он накануне Нового года посетил защитников Катериновки с приятными сюрпризами. Отличия и награды получили лучшие представители подразделения.

О чем мечтают бойцы

Они хотят, чтобы этот год стал последним, который встречали в окопах. Мечтают вернуться к семьям, подарив Украине победу.

"У всех семьи! Жены, дети, родители! Все хотят на праздники быть с ними, а не здесь сидеть в холодном окопе. И главное – это здоровье! Будет здоровье, то мы и победим", – подытожил военный Иван.