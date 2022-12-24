Сунак вместо рождественского поздравления звонил госслужащим: не обошел и Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поблагодарил государственных служащих, работавших в праздничные дни, неожиданными рождественскими звонками. Он позвонил дипломатам, военнослужащим, работникам детских заведений и тому подобное.

В частности, Сунак позвонил в Украину. Приветствовать госслужащих ему помогали заместитель министра иностранных дел Великобритании сэр Филипп Бартон и Первый морской лорд адмирал Бен Ки.

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Сунак поздравил госслужащих с Рождеством

По случаю рождества Сунак совершил неожиданные звонки дипломатам в Пакистане, Сомали и Украине. Также премьер позвонил на корабль Королевского флота, находящийся в Антарктике.

Независимо от того, где вы работаете в это Рождество – в Могадишо или Милтон-Кинсе, я хочу, чтобы вы знали, что я лично благодарен за вашу жертву. Этот год был чрезвычайным по многим причинам, но, прежде всего, это был год, когда подлинный дух и стойкость Соединенного Королевства были продемонстрированы, начиная от поддержки, оказанной нашим украинским друзьям, и заканчивая работой, которая проводится для обеспечения того, чтобы необходимая помощь достигла наиболее уязвимых слоев населения за границей,

– заявил глава британского правительства.

Он добавил, что поражен самоотверженностью британских волонтеров, государственных служащих и работников других служб, работавших на Рождество.

Сунак позвонил Светлане Яворской, которая в течение года работала в посольстве Великобритании в Украине – сначала из Киева, а после вторжения – из Варшавы. Сейчас посольство работает со Львова.

"Светлана рассказала премьер-министру, как ей пришлось бежать в Польшу после варварского вторжения России в Украину, прежде чем создать там временную базу посольства. Светлана также на волонтерских началах переводила для беженцев, пересекавших границу с Польшей, и помогала им найти новые дома", – сообщили в Офисе премьера.

Кроме того, Яворская тесно сотрудничает с гуманитарными партнерами, чтобы доставить жизненно необходимую помощь в Украину. Премьер-министр поблагодарил ее за тяжелую работу и заверил, что Великобритания будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется.