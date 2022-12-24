Зокрема, Сунак зателефонував в Україну. Вітати держслужбовців йому допомагали заступник міністра закордонних справ Великої Британії сер Філіп Бартон та Перший морський лорд адмірал Бен Кі.

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Сунак привітав держслужбовців з Різдвом

З нагоди різдва Сунак здійснив несподівані дзвінки до дипломатів у Пакистані, Сомалі та Україні. Також прем'єр зателефонував на корабель Королівського флоту, що перебуває в Антарктиці.

Незалежно від того, де ви працюєте на це Різдво – в Могадішо чи Мілтон-Кінсі, я хочу, щоб ви знали, що я особисто вдячний за вашу жертву. Цей рік був надзвичайним з багатьох причин, але, перш за все, це був рік, коли справжній дух і стійкість Сполученого Королівства були продемонстровані, починаючи від підтримки, наданої нашим українським друзям, і закінчуючи роботою, яка проводиться для забезпечення того, щоб необхідна допомога досягла найбільш вразливих верств населення за кордоном,

– заявив глава британського уряду.

Він додав, що вражений самовідданістю британських волонтерів, державних службовців та працівників інших служб, які працювали на Різдво.

Сунак зателефонував Світлані Яворській, яка протягом року працювала в посольстві Великої Британії в Україні – спершу з Києва, а після вторгнення – з Варшави. Зараз посольство функціонує зі Львова.

"Світлана розповіла прем'єр-міністру, як їй довелося тікати до Польщі після варварського вторгнення Росії в Україну, перш ніж створити там тимчасову базу посольства. Світлана також на волонтерських засадах перекладала для біженців, які перетинали кордон з Польщею, та допомагала їм знайти нові домівки", – повідомили в Офісі прем'єра.

Окрім цього, Яворська тісно співпрацює з гуманітарними партнерами, щоб доставити життєво необхідну допомогу в Україну. Прем'єр-міністр подякував їй за важку роботу і запевнив, що Велика Британія підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде потрібно.

Зверніть увагу! У 2023 році влада Великої Британії відправить в Україну артилерійські боєприпаси на суму близько 286 мільйонів євро. У Лондоні переконані, що зазначений пакет озброєння стане постійним припливом найважливіших артилерійських боєприпасів в Україну протягом наступного року.