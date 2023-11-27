На Одесщине роженица, которую спасли из снежного заноса, родила девочку

В Одесской области из-за непогоды роженица застряла в снежном заносе. Машину скорой, в которой находилась женщина, пришлось вытаскивать спасателям.

Инцидент случился в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Уже поздно вечером 26 ноября в Одесской областной военной администрации сообщили, что женщина родила девочку.

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Что известно о роженице, застрявшей в сугробе

Олег Кипер рассказал, что женщина 26 ноября находилась в карете скорой помощи, застрявшей в снежном заносе. К счастью, работники ГСЧС:

оперативно оказали помощь;

направили женщину в больницу

В 21:10 (26 ноября – 24 Канал) в Татарбунарской городской больнице появилась девочка. Маленькая украиночка длиной 51 сантиметров и весит 3400,

– рассказал глава ОВА.

Чиновник поблагодарил все службы и пожелал здоровья маме и ребенку.

Что этому предшествовало