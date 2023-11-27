На Одесщине роженица, которую спасли из снежного заноса, родила девочку
Источник:Олег Кипер
В Одесской области из-за непогоды роженица застряла в снежном заносе. Машину скорой, в которой находилась женщина, пришлось вытаскивать спасателям.
Инцидент случился в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Уже поздно вечером 26 ноября в Одесской областной военной администрации сообщили, что женщина родила девочку.
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Что известно о роженице, застрявшей в сугробе
Олег Кипер рассказал, что женщина 26 ноября находилась в карете скорой помощи, застрявшей в снежном заносе. К счастью, работники ГСЧС:
- оперативно оказали помощь;
- направили женщину в больницу
В 21:10 (26 ноября – 24 Канал) в Татарбунарской городской больнице появилась девочка. Маленькая украиночка длиной 51 сантиметров и весит 3400,
– рассказал глава ОВА.
Чиновник поблагодарил все службы и пожелал здоровья маме и ребенку.
Что этому предшествовало
- В Одессе 26 ноября выпал сильный снегопад и бушевал ветер. Синоптики предупреждали о непогоде и объявляли об оранжевом уровне опасности.
- Из-за непогоды пришлось перекрывать трассы Одесса – Рени и Киев – Одесса (для грузового транспорта). Дети в школах перешли на дистанционное обучение, выключили большие котельные, была проблема с электроснабжением.
- Именно во время этой непогоды во второй половине дня 26 ноября скорая с роженицей и застряла в снежном заносе. Тогда спасатели вытащили автомобиль и сопровождали его к месту вызова. Беременную женщину доставили в больницу.