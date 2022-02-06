Говорили об Украине: Байден созвонился с Макроном

Джо Байден 6 февраля созвонился с Эммануэлем Макроном. Лидеры США и Франции обсудили усилия сдерживания в ответ на продолжение наращивания российских войск у границы с Украиной.

Политики подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Макрон и Байден договорились, что их команды будут находиться на связи.

Заметьте Безопасность и суверенитет Украины не могут быть предметом компромисса, – Макрон

Также США и Франция продолжат консультации с союзниками и партнерами. В частности, с Украиной.

Второй разговор за неделю

Байден и Макрон уже созванивались 3 февраля. Тогда приоритетной темой разговора стало наращивание Россией войск у границы с Украиной.

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