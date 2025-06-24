Пропавшую 2-летнюю Яну Палько нашли живой на Закарпатье
- 2-летнюю Яну Палько, которая пропала на Львовщине, нашли живой на Закарпатье благодаря слаженной работе спасателей и современным технологиям.
- В поисковой операции принимали участие более 580 человек, 3 кинологические расчеты, 12 дронов и 22 единицы спецтехники, а местонахождение ребенка обнаружили с помощью техники, предоставленной шведскими партнерами.
Двухлетний ребенок, который несколько дней был в розыске на Львовщине, найден живым на Закарпатье. Благодаря слаженной работе спасателей и современным технологиям удалось успешно завершить поисковую операцию.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. 23 июня в селе Жупаны на Львовщине исчезла двухлетняя Яна Палько. Ребенок вышел из дома около 18:00 и не вернулся.
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Яну Палько обнаружили живой на Закарпатье
Поиски продолжались несколько дней – правоохранители, спасатели, волонтеры и местные жители прочесывали леса, поля и водоемы, привлекая кинологов со служебными собаками и беспилотные летательные аппараты.
По состоянию на 3:00 ночи к поисковой операции было привлечено более 580 человек, 3 кинологических расчета, 12 дронов и 22 единицы спецтехники. Дополнительно в поисках работали 44 спасателя, 6 единиц техники и 2 беспилотника ГСЧС.
Утром 24 июня, в 05:42, ребенка нашли живым в селе Розтоки Раховского района Закарпатья. Местонахождение Яны обнаружили с помощью современной техники, которую предоставили шведские партнеры. Это подтверждает важность международного сотрудничества и качественного технического обеспечения спасательных служб.
Поиски 2-летней Яны Палько завершились успехом: смотреть видео
Правоохранители и ГСЧС поблагодарили партнеров за помощь и отметили, что поисково-спасательная операция была слаженной и эффективной.
Полиция Львовской области просит сообщать любую информацию, что может помочь в подобных случаях, по телефонам +380689052032 или 102.