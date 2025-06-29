Кого ТЦК могут подавать в розыск с 1 июля: как он действует и могут ли задержать
- ТЦК имеют право объявлять в розыск военнообязанных за нарушение правил учета или уклонение от мобилизации, но не имеют полномочий задерживать граждан.
- За нарушение воинского учета предусмотрены штрафы от 850 до 1 700 гривен, а правоохранительные органы могут задерживать только в определенных законом случаях.
ТЦК и СП с 1 июля, как и раньше, имеют право подавать в розыск военнообязанных. Однако это грозит тем, кто нарушит правила учета или уклоняются от мобилизации.
В то же время ТЦК не имеют полномочий задерживать граждан. О том, кто может проводить задержание, почему ТЦК могут подать в розыск и за что можно получить штраф – информирует 24 Канал.
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За что ТЦК могут объявить в розыск
Согласно действующему законодательству Украины, ТЦК может объявить военнообязанного в розыск в следующих случаях:
- Нарушение правил воинского учета, в частности:
- неявка в ТЦК по вызову;
- уклонение от обновления военно-учетных данных;
- несвоевременное сообщение об изменении места жительства;
- непредоставление информации об изменении семейного положения, состояния здоровья и других данных.
- Невыполнение требований во время мобилизации:
- неявка на ВВК;
- игнорирование повестки;
- невыполнение распоряжений ТЦК;
- Административные правонарушения, связанные с военным учетом.
За что и на какую сумму можно получить штраф от ТЦК
В случае невыполнения мобилизационных обязанностей гражданин может временно потерять право управлять транспортом. Для этого ТЦК имеет право обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Однако ограничение права на управление не будет применяться, если:
- если установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника дохода;
- если лицо пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании инвалида I, II групп или ребенка-инвалида.
За нарушение воинского учета или уклонение от постановки на него предусмотрена административная ответственность – штраф от 850 до 1 700 гривен.
За нарушение должностными лицами законодательства об обороне, мобилизационной подготовке, неведение воинского учета или ведение его с нарушениями предусмотрена административная ответственность за нарушения, совершенные в особый период, от 5 100 до 8 500 гривен.
Могут ли сотрудники ТЦК проводить задержание
Согласно Конституции Украины, обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на соответствующие военные формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом.
По статье 17 Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности.
Обратите внимание! Ни один закон и постановление о ТЦК, не предоставляет им полномочий задерживать людей или принудительно доставлять их в любые учреждения. Право на задержание имеют исключительно правоохранительные органы.
Правоохранители могут задерживать в следующих случаях:
- если лицо совершило нарушение по статье о нарушении правил воинского учета – неявка на вызов в военкомат без уважительных причин, несвоевременное представление в учетный орган сведений об изменении места жительства, образования, места работы и должности, нарушение порядка прохождения учебных сборов;
- при проверке документов обнаружили расхождения в военно-учетном документе и данных, которые содержатся в Едином государственном реестре военнообязанных;
- лицо находится в розыске;
- у лица отсутствуют военно-учетные документы при проверке;
- лицо отказывается получать повестку от группы оповещения, в составе которой есть полицейский.