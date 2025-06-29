Кого ТЦК могут подавать в розыск с 1 июля: как он действует и могут ли задержать

ТЦК и СП с 1 июля, как и раньше, имеют право подавать в розыск военнообязанных. Однако это грозит тем, кто нарушит правила учета или уклоняются от мобилизации.

В то же время ТЦК не имеют полномочий задерживать граждан. О том, кто может проводить задержание, почему ТЦК могут подать в розыск и за что можно получить штраф – информирует 24 Канал.

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За что ТЦК могут объявить в розыск

Согласно действующему законодательству Украины, ТЦК может объявить военнообязанного в розыск в следующих случаях:

Нарушение правил воинского учета, в частности:

неявка в ТЦК по вызову; уклонение от обновления военно-учетных данных; несвоевременное сообщение об изменении места жительства; непредоставление информации об изменении семейного положения, состояния здоровья и других данных.

Невыполнение требований во время мобилизации:

неявка на ВВК; игнорирование повестки; невыполнение распоряжений ТЦК;

Административные правонарушения, связанные с военным учетом.

За что и на какую сумму можно получить штраф от ТЦК

В случае невыполнения мобилизационных обязанностей гражданин может временно потерять право управлять транспортом. Для этого ТЦК имеет право обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Однако ограничение права на управление не будет применяться, если:

если установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника дохода;

если лицо пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании инвалида I, II групп или ребенка-инвалида.

За нарушение воинского учета или уклонение от постановки на него предусмотрена административная ответственность – штраф от 850 до 1 700 гривен.

За нарушение должностными лицами законодательства об обороне, мобилизационной подготовке, неведение воинского учета или ведение его с нарушениями предусмотрена административная ответственность за нарушения, совершенные в особый период, от 5 100 до 8 500 гривен.

Могут ли сотрудники ТЦК проводить задержание

Согласно Конституции Украины, обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на соответствующие военные формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом.

По статье 17 Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности.

Обратите внимание! Ни один закон и постановление о ТЦК, не предоставляет им полномочий задерживать людей или принудительно доставлять их в любые учреждения. Право на задержание имеют исключительно правоохранительные органы.

Правоохранители могут задерживать в следующих случаях: