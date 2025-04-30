Кремль определил новых церковных кураторов по Украине: в чем самая большая угроза этой схемы

Кремль назначил новых церковных кураторов РПЦ, которые должны продвигать идеи "русского мира" в Украине. Там уже давно делают ставку именно на попов.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, религиовед Андрей Ковалев. По его словам, диктатор Путин, вероятно, считает деятельность РПЦ по дестабилизации ситуации в Украине успешной.

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Как российская церковь влияет на Украину

Как отметил Ковалев, за три года полномасштабной войны Украина успешно работает против пророссийских партий и пророссийских общественных организаций. Но почему-то нет серьезной работы против угроз на религиозном фронте.

В 2024 году Верховная Рада приняла закон о запрете религиозных учреждений, которые связаны с Россией. При этом некоторые вещи в законе отсрочили на 9 месяцев. Они начнут действовать в ближайшее время. Это дало время российским агентам подготовиться и "замаскироваться".

Там очень сложный механизм реализации. Должны быть религиоведческие экспертизы. Затем, если Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обнаружит связи с Россией, то должна передать документы в СБУ. Уже тогда СБУ через суд будет добиваться снятия этих религиозных организаций с регистрации. А суды могут затянуться надолго. У РПЦ есть свои адвокаты. И никто им не запретит регистрировать религиозные организации даже без указания религиозной подчиненности. Закон, как по мне, очень слабый,

– сказал Ковалев.

Также ФСБ реализует огромный проект по влиянию на украинских беженцев. Там заметили, что православные украинцы, пострадавшие от российской агрессии и выехавшие за границу, не ходят в храмы РПЦ.

Поэтому они создали параллельную сеть якобы украинских церквей. Там они промывают мозги и вбрасывают российские пропагандистские штампы. Параллельно эти организации давят на американских и европейских политиков и рассказывают, что "не все так однозначно" и так далее.

Уже была информация, что координатором этих общин является представитель УПЦ МП Николай Данилевич. Также по поручению митрополита Онуфрия этим еще занимается митрополит Вениамин. Ключевое руководство этой спецоперацией проводит доверенное лицо руководителя РПЦ Кирилла Гундяева – Антоний Севрюк. Его еще в шутку называют сыном Кирилла, потому что он стал епископом в очень молодом возрасте.

В РПЦ продолжается внутренняя борьба

По словам Ковалева, назначение новых церковных кураторов свидетельствует также о внутриаппаратной борьбе внутри РПЦ. У московского патриарха Кирилла есть серьезный конкурент – митрополит Тихон Шевкунов Его еще называют духовником Путина.

В свое время Тихон был наместником монастыря вблизи центрального управления ФСБ. Также он серьезно влияет на Путина. Российский диктатор поручил Тихону проект духовной и идеологической интеграции Крыма в Россию. Он – образованный идеолог, который в прошлом был телевизионным журналистом, и знает, как работать с общественным мнением.

Тихон усовершенствовал идею "русского мира", которую в свое время предложил Кирилл. В условной "первой редакции" речь шла об общей цивилизации для постсоветских народов; о людях, которые объединены русским языком и православной верой.

Одним из столпов было крещение князем Владимиром Руси-Украины. У всех российских шовинистов всегда был вопрос. Если же говорят о крещении в Киеве, то почему Россия не контролирует Киев? Именно с этим были связаны маниакальные идеи Путина присоединить Киев к России. Когда в 2022 году им этого не получилось, то Путин и идеологи были в отчаянии. Тогда Тихон предложил пересмотреть идею крещения в Киеве. Теперь они перенесли эту идею на Херсонес – в оккупированный россиянами Севастополь,

– рассказал Ковалев.

Тихон фактически создал на этой территории "православный диснейленд", где всем рассказывают, что "купель русского крещения" теперь не в Киеве, а в Херсонесе. Такими действиями Тихон заслужил большое уважение и доверие от Путина. А Кирилл начал чувствовать угрозу. Вероятно, он даже боялся, что его подвинут с должности.

Поэтому Кирилл пробует заслужить уважение со стороны Путина, его окружения, ФСБ и предлагает ему новые инструменты для идеологической оккупации Украины и усиления влияния РПЦ. Среди четырех кураторов есть двое этнических украинцев,

– сообщил Ковалев.

Добавим, кураторы должны организовать контакты с религиозными организациями и другими пророссийскими элементами, руководящий центр которых находится в России. Под прикрытием "религиозного сотрудничества" там будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине.

Кураторами на этом направлении определили митрополита Антона (Антон Севрюк) – глава отдела внешних церковных связей РПЦ, который продвигает политические интересы Кремля под видом церковной дипломатии; митрополита Дионисия (Петр Порубай) – пропагандист кремлевской идеологии; митрополита Павла (Георгий Пономарев) – отвечает за работу РПЦ в странах "ближнего зарубежья" и митрополита Варсонофия (Анатолий Судаков) – связан с силовыми структурами России.