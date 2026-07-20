Каждый священник РПЦ за рубежом – агент ФСБ, – бывший заместитель начальника ГУР

Русская православная церковь в Европе действует в интересах страны-агрессора и ее спецслужб. Поэтому ее основные задачи – шпионаж и пропаганда.

Об этом заявил бывший заместитель главы ГУР, генерал-майор Илья Павленко в ходе форума "РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния". Мероприятие организовал Институт национальной устойчивости и безопасности.

Как Россия раскалывает Европу с помощью церкви?

Русская православная церковь работает на Кремль. Ее используют все враждебные спецслужбы: и внешняя разведка, и военная разведка, и ФСБ.

Любой священник РПЦ, который выезжает за границу, либо завербован, либо обладает регалиями российских спецслужб,

– подчеркнул Илья Павленко.

Он напомнил, что ключевые задачи РПЦ в европейских странах – шпионить и пропагандировать выгодные Москве нарративы, в частности среди украинских беженцев.

Генерал подчеркнул, что Россия является прямой наследницей Советского Союза, а ее сети влияния создавались десятилетиями.

По его словам, наибольшую угрозу представляет именно масштаб этого влияния. Он также отметил, что многие люди даже не подозревают, что находятся под влиянием Русской православной церкви, которая фактически связана со спецслужбами Кремля.

В то же время руководитель Службы военного капелланства ГУР отец Константин Холодов подчеркнул, что Украина должна формировать устойчивое институциональное присутствие там, где проживают миллионы украинских граждан.

"Мы должны укреплять собственную церковную, культурную, образовательную, информационную и оборонную инфраструктуру за рубежом, чтобы миллионы украинцев продолжали ассоциировать себя с Украиной и не поддавались пагубному влиянию из Москвы", – сказал Холодов.