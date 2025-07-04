Церковь, в которой не рады верующим: храм РПЦ в Швеции подозревают в шпионаже, – СМИ

В Швеции храм Русской православной церкви заподозрили в шпионаже в пользу России. Он расположен недалеко от шведского города Вестерос и всего в 300 метрах от важного аэропорта.

Все в этой русской церкви Казанской Божьей Матери странное, и речь идет не только о ее близости к аэропорту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France 24.

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Церковь редко посещают, а на входе висит знак "Проход запрещен"

Шведская разведка предполагает, что Россия использует церковь в Вестеросе для шпионажа или другой вредной деятельности для национальной безопасности Швеции.

Отмечается, что территория огорожена высоким стальным забором. Церковь имеет камеры наблюдения. Кроме того, на ней размесили более чем в 2 раза выше запланированного шпиль.

Его высота – 22 метра, хотя он не мог превышать 10 метров из-за близости к аэропорту.

Похоже, прихожанам там тоже не рады, ведь на входе висит знак "Проход запрещен". Нет и звонка на воротах, а на указанный там телефонный номер никто не отвечает.

Местная жительница рассказала, что довольно редко на территории церкви кто-то бывает, хотя как-то она видела мужчину со сторожевым псом.

Женщина отмечала, что в этой церкви проводят только по 2 службы еженедельно.

Настоятель церкви имеет медаль за службу разведке

Священник этой церкви неуловимый, и его на должность могла одобрить Служба внешней разведки России.

Это Павел Макаренко. Он переехал в Швецию в 1990 году и вел скромную жизнь с женой и дочерью.

Когда церковь начинали строить, он активно общался со СМИ. Но после того, как они начали интересоваться финансированием храма, контактами с российскими разведывательными службами, его удалось снять на камеру лишь несколько раз.

Интересно, что Макаренко в течение нескольких лет, кроме своих религиозных обязанностей, еще и был генеральным директором российской импортно-экспортной фирмы NC Nordic Control AB.

Но в 2021 году его признали виновным в мошенничестве с бухгалтерским учетом с отягчающими обстоятельствами, поэтому тот ушел с должности, уверяя при этом в своей невиновности.

Проиграв апелляцию, он получил условный срок на 6 месяцев, 160 часов общественных работ и запрет на 3 года вести предпринимательскую деятельность.

К слову, Макаренко наградили медалью за "добрую службу" российской службе внешней разведки.

Журналисты France 24 как-то пришли на воскресную службу в его церковь, но их оттуда выгнали, потому что увидели скрытую камеру.

Еще в 2012 году были "красные флажки"

Издание отмечает, что в 2012 году шведский приход русской церкви активно интересовался территорией малонаселенного района Хассло, куда пролегает главная магистраль Вестероса. После этого РПЦ впервые после создания своей церковной организации в Швеции в 1992 году объявила о возведении собственной церкви в скандинавской стране.

Она была передана именно общине Вестероса.

Журналистка Микаэла Лундблад отметила "красные флажки" этих действий. После 2012 года мир изменил отношение к России.

Были тревожные сигналы... Крым был аннексирован, а шведская внутренняя разведывательная служба публично заявила, что Россия теперь составляет одну из крупнейших потенциальных угроз безопасности страны,

– рассказывала она.

Разведка пыталась остановить строительство церкви еще сначала, но из-за ошибок одного человека на муниципальном уровне и "неправильного общения" на местном уровне призывы и предупреждения об опасности не приняли во внимание.

Но сейчас в Вестеросе уже взялись спасаться от российских шпионов. Власти города одобрили предложение по расследованию возможной экспроприации церкви.

На аэродроме возле Вестероса проводят учения НАТО

Всего в 300 метрах от церкви Макаренко расположен гражданский аэродром Стокгольм – Вестерос (VST). Он имеет третью по величине взлетно-посадочную полосу в стране.

Когда-то там базировались шведские Военно-воздушные силы, но в 1983 году аэродром закрыли.

После вступления Швеции в НАТО в 2024 году аэродром снова приобрел стратегическое военное значение. Сейчас там регулярно проводятся учения Альянса.

"Нет ничего нормального в церкви так близко к аэропорту", – заметил руководитель диспетчерской башни Андреас Нюквист.

К слову, из Вестероса в столицу Швеции Стокгольм также недалеко – всего 1,5 часа езды.

Кроме того, этот город расположен на берегу озера Меларен, а это – стратегически важный коридор с выходом к Балтийскому морю. К тому же через него пролегает несколько ключевых мостов.

Вестерос также соединяет восток и запад, Стокгольм и Норвегию. А еще – проходит через ряд важных объектов, среди них – полк командования и управления шведской армии в Энчепинге.

Как МП захватывает церкви в Швеции

Московский патриархат в Швеции имеет 5 общин численностью 2000 человек. Разведка, незадолго после официального открытия церкви в конце 2023 года, заявила, что шведские сторонники РПЦ контактировали с российскими разведслужбами, поддерживали вторжение России в Украину, и даже якобы получали значительное финансирование Москвы.

После этого власти Швеции прекратили финансовую поддержку всех общин РПЦ.

К слову, Московский патриархат пытался "оккупировать" не только Вестерос. Глава старейшей церкви РПЦ в Швеции отец Ангел жаловался, что его церковь стала "мишенью захвата".

Так, в 2019 году представители МП заняли центральную церковь Стокгольма. Священник утверждает, что тогда он "боролся зубами и ногтями", чтобы "защитить" свой многонациональный приход от "промосковского национализма и политизации, организованной патриархом Кириллом".

"Были российские агенты. Конечно, не все были агентами, но были агенты, которые руководили этими усилиями, направленными на захват нашего прихода и подчинение его Москве... Они пытались устроить государственный переворот, но я вовремя понял, что они делают", – говорил отец Ангел.

Сейчас его приход связан с Болгарским патриархатом, что позволяет его держать как можно дальше от Путина и патриарха Кирилла.

Но не всем так повезло. Например, прихожане часовни Святого Зигфрида в стокгольмском районе Аспуден заметили свое увлечение Московским патриархатом слишком поздно.

Церковь, которая была построена еще в 1900 году, стала жертвой МП в 2020 году. Та же группа агентов, которые посягали на церковь отца Ангела, временно арендовала помещение этой часовни и потом отказалась оттуда выезжать, проведя ряд сначала неудачных, а потом уже успешных махинаций.

Они украли эту церковь. Они украли ее с открытыми глазами. Они забыли седьмую заповедь "Не укради". Я даже не мог попасть в свою церковь. Я не мог добраться до риз моего священника, которые висели здесь, потому что они сменили замки,

– рассказал пастор церкви.

Он рассказал, что его сын как-то увидел в церкви камеру наблюдения. А только он его разобрал, к нему сразу подошел русскоязычный мужчина в военной форме.

Только после 4 лет борьбы церковь удалось спасти из лап РПЦ.

Ее пастор заметил, что часовня также имеет стратегическое расположение, а с ее шпиля видно Стокгольм в полном объеме.

А еще она расположена всего в шаге от моста, который соединяет главную транспортную артерию Стокгольма Эссингеледен и один из важнейших транспортных коридоров страны.