Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. По его словам, это вооружение достаточно новое – его разработали чуть больше 5 лет назад.

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Жданов отметил, что РСЗО "Полонез" – это белорусско-китайская система.

Характеристики РСЗО "Полонез"

Как отметил военный эксперт, белорусские разработчики взяли всем известный МАЗ – многоцелевое многоосное шасси. Такие шасси остаются самыми популярными. По словам Жданова, даже Россия не смогла превзойти МАЗ своими "КамАЗами".

Белорусы взяли МАЗ и поставили на него артчасть под китайскую ракету А20 с дальностью 200 километров. Потом появилась еще одна модификация этой ракеты, и дальность стала 300 километров,

– рассказал военный эксперт.

Как отметил Жданов, "Полонез" является пусковой установкой для 8 ракет калибром 300 миллиметров. Для боевой машины могут использоваться разные снаряды:

осколочно-фугасные;

кассетные;

управляемые боеприпасы со спутниковой коррекцией по GPS-навигации.

Олег Жданов рассказал, на что способна белорусская РСЗО "Полонез": смотрите видео

Азербайджан – единственная страна, которая купила у белорусов "Полонез"

По словам военного эксперта, Беларусь выставила свою разработку на продажу. Единственной страной, которая приобрела у Минска РСЗО "Полонез", стал Азербайджан.

Азербайджан купил 1 дивизион. Но нет данных, в каком составе этот дивизион – 12-орудийный или 18-орудийный. Если мне не изменяет память, это 12-орудийный дивизион. То есть, речь идет о 12 пусковых установках,

– сказал Жданов.

Он добавил, что есть примеры, когда Азербайджан применял эти пусковые установки в ходе 44-дневной войны за Нагорный Карабах в 2020 году.

Сколько у Беларуси систем "Полонез"

На сегодняшний день точно неизвестно, сколько таких систем имеет сама Беларусь. Как отметил Жданов, по некоторым данным, у белорусов всего 4 РСЗО "Полонез". Они входят в состав белорусской реактивной бригады.

"На сегодняшний день боевого применения этих систем не наблюдается. Возможно, были пуски на полигонах. Но белорусские войска официально не участвуют в военных действиях. Соответственно, нет и боевого применения", – сказал военный эксперт.



Пока неизвестно, сколько РСЗО "Полонез" есть в Беларуси / Фото белорусских СМИ

Может ли Беларусь использовать РСЗО "Полонез" против Украины

Жданов убежден, что Беларусь не применит "Полонезы" против Украины. Большую роль в этом играет то, что ракеты этой установки – китайские.

Олег Жданов Военный эксперт Беларусь не производит эти боеприпасы, она их покупает у Китая. Я думаю, что вряд ли Китай согласится с тем, чтобы Беларусь использовала эти снаряды. Это ведь будет использование китайского вооружения в войне России против Украины.

Военный эксперт добавил, что Китай вряд ли будет в восторге от перспективы того, что граждане Украины будут гибнуть от китайских ракет. А других боеприпасов к этой системе на сегодняшний день не существует.

Белорусы "продинамят" Россию

Жданов добавил, что даже если предположить, что белорусский диктатор Александр Лукашенко "впутается" в войну, то и тогда вряд ли использует РСЗО "Полонез".

Олег Жданов Военный эксперт Тем более, белорусская армия пока не собирается вмешиваться в войну России против Украины. Тенденция идет к тому, что белорусы, скорее всего, "продинамят" Россию и вряд ли будут участвовать в активных боевых действиях, особенно легальными вооруженными силами.

По словам военного эксперта, "Полонез" невозможно передать какой-либо частной военной кампании.

"Это ведь не стрелковое вооружение, и даже не танк или артиллерийская система", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что именно поэтому реактивные системы залпового огня "Полонез" не представляют угрозы для Украины.

"Полонез" уступает HIMARS в точности поражения цели

Как отметил военный эксперт, РСЗО "Полонез" по огневой мощи может превосходить американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS, поскольку у белорусской системы больше главная часть снаряда. Также "Полонез" стреляет на большее расстояние.

Однако точность "Полонеза" довольно сомнительна, потому что GPS-навигация – так себе. Она вряд ли выдаст точность (поражения цели – 24 Канал) до метра,

– отметил Жданов.

В то же время, по его словам, даже отклонение в несколько десятков метров на дальности работы снаряда в 200 – 300 километров представляет большую опасность.

Что происходит в Беларуси: коротко