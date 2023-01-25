Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, це озброєння досить нове – його розробили трохи більше 5 років тому.
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Жданов зауважив, що РСЗВ "Полонез" – це білорусько-китайська система.
Характеристики РСЗВ "Полонез"
Як зазначив військовий експерт, білоруські розробники взяли всім відомий МАЗ – багатоцільове багатовісне шасі. Такі шасі залишаються найпопулярнішими. За словами Жданова, навіть Росія не змогла перевершити МАЗ своїми "КамАЗами".
Білоруси взяли МАЗ і поставили на нього артчастину під китайську ракету А20 з дальністю 200 кілометрів. Потім з'явилася ще одна модифікація цієї ракети, і дальність стала 300 кілометрів,
– розповів військовий експерт.
Як зазначив Жданов, "Полонез" є пусковою установкою для 8 ракет калібром 300 міліметрів. Для бойової машини можуть використовуватися різні снаряди:
- осколково-фугасні;
- касетні;
- керовані боєприпаси, які управляються з супутниковою корекцією по GPS-навігації.
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Азербайджан – єдина країна, яка купила у білорусів "Полонез"
За словами військового експерта, Білорусь виставила свою розробку на продаж. Єдиною країною, яка придбала у Мінська РСЗВ "Полонез", став Азербайджан.
Азербайджан купив 1 дивізіон. Але немає даних, в якому складі цей дивізіон – 12-гарматний або 18-гарматний. Якщо мені не зраджує пам'ять, це 12-гарматний дивізіон. Тобто йдеться про 12 пускових установок,
– сказав Жданов.
Він додав, що є приклади, коли Азербайджан застосовував ці пускові установки в ході 44-денної війни за Нагірний Карабах у 2020 році.
Скільки у Білорусі систем "Полонез"
На сьогодні точно невідомо, скільки таких систем має сама Білорусь. Як зазначив Жданов, за деякими даними, у білорусів усього 4 РСЗВ "Полонез". Вони входять до складу білоруської реактивної бригади.
"На сьогодні бойового застосування цих систем не спостерігається. Можливо, були пуски на полігонах. Але білоруські війська офіційно не беруть участь у воєнних діях. Відповідно, немає і бойового застосування", – сказав військовий експерт.
Наразі невідомо, скільки РСЗВ "Полонез" є у Білорусі / Фото білоруських ЗМІ
Чи може Білорусь використати РСЗВ "Полонез" проти України
Жданов переконаний, що Білорусь не застосує "Полонези" проти України. Велику роль у цьому відіграє те, що ракети до цієї установки – китайські.
Білорусь не виробляє ці боєприпаси, вона їх купує у Китаю. Я думаю, що навряд чи Китай погодиться з тим, щоб Білорусь використовувала ці снаряди. Адже це буде використання китайського озброєння в війні Росії проти України.
Військовий експерт додав, що Китай навряд чи буде у захваті від перспективи того, що громадяни України гинутимуть від китайських ракет. А інших боєприпасів до цієї системи на сьогодні не існує.
Білоруси "продинамлять" Росію
Жданов додав, що навіть якщо припустити, що білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко "вплутається" у війну, то й тоді навряд чи використає РСЗВ "Полонез".
Тим паче білоруська армія поки не збирається втручатися у війну Росії проти України. Тенденція йде до того, що білоруси, швидше за все, "продинамлять" Росію і навряд чи будуть брати участь в активних бойових діях, особливо легальними збройними силами.
За словами військового експерта, "Полонез" неможливо передати якійсь приватній воєнній кампанії.
"Адже це не стрілецьке озброєння, і навіть не танк чи артилерійська система", – зауважив Жданов.
Він наголосив, що саме тому наразі реактивні системи залпового вогню "Полонез" не становлять загрози для України.
"Полонез" поступається HIMARS у точності ураження цілі
Як зазначив військовий експерт, РСЗВ "Полонез" за вогневою потужністю може перевищувати американську реактивну артилерійську систему HIMARS, оскільки у білоруської системи більша головна частина снаряда. Також "Полонез" стріляє на більшу відстань.
Однак точність "Полонезу" доволі сумнівна, тому що GPS-навігація – так собі. Вона навряд чи видасть точність (ураження цілі – 24 Канал) до метра,
– зазначив Жданов.
Водночас, за його словами, навіть відхилення у кілька десятків метрів на дальності роботи снаряда у 200 – 300 кілометрів становить велику небезпеку.
Що відбувається у Білорусі: коротко
- У Білорусі 24 січня розпочали розконсервацію техніки з тривалого зберігання.
- 24 січня білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що Київ пропонує Мінську укласти пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не рухалися до України.
- Володимир Зеленський прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі. Президент заявив, що Україна й так, без будь-яких пактів, не збирається та ніколи не збиралась нападати на Білорусь.