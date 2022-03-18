Рубежное отбивается от врага из последних сил, ситуация сложная, – глава ОВА
18 марта 2022 , 07:36Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Гайдая
В Рубежном, что на Луганщине, ситуация остается сложной. Город отбивается от врага из последних сил.
О текущей ситуации в Северодонецком районе Луганщины рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Читайте также Слава богу, там все живы, – Гайдай об обстреле дома матери и ребенка в Северодонецке
В Рубежном сложная ситуация
Сложная ситуация в Рубежном, которое отбивается от врага из последних сил,
– сообщил Гайдай.
Он отметил, что за ночь 18 марта произошло возгорание десяти домов и магазина. Кроме того, в результате атак россиян пострадали два человека.
Глава ОВА добавил, что в 05:00 захватчики снова открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Количество жертв и разрушений уточняют.
Обратите внимание – Мариуполь разрушен на 80 – 90%: смотрите видео