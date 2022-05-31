Рубежного почти нет: видео из дрона, пролетевшего над разрушенным городом

Россияне продолжают постоянно обстреливать Луганщину. Один из городов, которого постигла судьба Мариуполя – Рубежное.

Так, корреспондент BBC Квентин Соммервиль 30 мая опубликовал видео из дрона, пролетевшего над Рубежным. Город полностью разрушили российские кафиры.

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Оккупанты хаотично обстреливали город

Журналист в своем твиттере подчеркнул, что артиллерийские обстрелы со стороны российских захватчиков – неизбирательны.

По словам Соммервиля, местные жители пытались укрыться в подвалах своих домов, однако "многие из них стали жертвами артиллерийских обстрелов оккупантов".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал, что хаотические обстрелы населенного пункта не оставили шанса уцелеть ни одному району города.

Рубежное – город, которого почти нет. Орки разрушили до основания один из промышленных центров Луганщины,

– сказал Гайдай.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Рубежном проживали более 60 тысяч жителей. Глава ОВА сообщил, что после победы город придется строить заново.

Как выглядит Рубежное после хаотического обстрела кафиров: смотрите видео

В Луганской области идут активные бои

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед российскими военными выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 1 июня и 1 июля соответственно.

Сейчас российские захватчики ведут активные бои у Лисичанска и Северодонецка и пытаются наступать.

Только за минувшие сутки в областном центре 12 погибших, по Луганщине – более 60 разрушенных домов.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении российские кафиры продолжают применять артиллерию и минометы и проводят активные штурмовые действия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Бахмут. Бои на этом отрезке фронта продолжаются до сих пор.

Под вечер 31 мая стало известно, что россияне совершили авиаудар по Северодонецку. Враг попал в цистерну с азотной кислотой на местном химзаводе.

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