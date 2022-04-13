В Рубежном сгорел жилой квартал, а в Северодонецке пылало медучреждение: спасены 10 человек

Российские оккупанты продолжают беспощадно бить по Луганщине. В результате вчерашних обстрелов разрушены множество домов и многочисленные пожары, которые уже ликвидировали спасатели.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что за вчерашние сутки, 12 апреля, в Рубежном россияне обстреляли из мощного вооружения целый жилой квартал – сгорели почти все дома. К счастью, сотрудники ГСЧС смогли спасти из пламени 10 человек.

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В Северодонецке горело здание медицинского учреждения, его уже ликвидировали.

Чтобы люди не имели возможности получать помощь, русская армия разрушила гуманитарный центр в Северодонецке. Здание подверглось массированному обстрелу. Разрушены стены, произошло значительное возгорание склада,

– сообщили в ГСЧС.

В Луганской области около 90 тысяч человек находятся в укрытиях

В течение 12 апреля из Луганской области эвакуировали более 300 мирных людей. По словам главы ОВА, около 90 тысяч населения до сих пор находятся в бомбоубежищах общин области. Им спасатели продолжают доставлять еду, лекарства и гуманитарные наборы.

Последствия обстрелов в Луганской области / фото ГСЧС

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