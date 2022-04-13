Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що за вчорашню добу, 12 квітня, у Рубіжному росіяни обстріляли з потужного озброєння цілий житловий квартал – згоріли майже всі будинки. На щастя, співробітники ДСНС змогли врятувати з полум’я 10 осіб.

До теми Часу на зволікання вже нема, – Гайдай вкотре закликав евакуюватись з Луганщини

У Сєвєродонецьку горіла будівля медичного закладу, її вже ліквідували.

Щоб люди не мали можливості отримувати допомогу, російська армія зруйнувала гуманітарний центр у Сєвєродонецьку. Будівля зазнала масованого обстрілу. Зруйновано стіни, сталося значне загоряння складу,

– повідомили в ДСНС.

На Луганщині близько 90 тисяч людей перебувають в укриттях

Впродовж 12 квітня з Луганщини евакуювали понад 300 мирних людей. За словами очільника ОВА, близько 90 тисяч населення досі знаходяться у бомбосховищах громад області. Їм рятувальники продовжують доправляти їжу, ліки та гуманітарні набори.

Наслідки обстрілів на Луганщині / фото ДСНС

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