В действии будет и "план Зеленского": о каких уступках в переговорах говорит Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио в очередной раз заявил о завершении российско-украинской войны путем переговоров. Он утверждает, что надо действовать в рамках жесткой дипломатии, повторяя, что обе стороны должны чем-то уступить.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, какие уступки в переговорах имел в виду Рубио. К тому же госсекретарь США сказал, что с самого начала существовала нечестность, которая заключалась в том, что администрация Джо Байдена заставила людей поверить, что Украина может победить Россию. На этом фоне Рубио раскритиковал предыдущий подход поддержки Киева.

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Что означают слова Рубио об уступках

Дональд Трамп, как рациональный человек, хочет остановить боевые действия по линии разграничения и начать переговоры. Россияне категорически против этого. По мнению политолога, американцы будут принуждать россиян к переговорам различными способами, но они даже не подозревают, насколько трухлявая Россия изнутри.

Для того чтобы выйти на позицию, как сказал Рубио, что кто-то должен уступить, надо убрать Владимира Путина. Если США начнут убирать Путина, то я думаю, что у России начнется сирийский сценарий. В частности, на Кавказе может достаточно быстро начаться война,

– сказал Загородний.

Он призвал не пугаться слов госсекретаря США. Тренд, который задали американцы, в частности Трамп, положительный для Украины, но мы должны напрягаться, то есть продолжать наносить удары по России. Ведь когда у страны-агрессора будут разваливаться логистические пути, не будет возможности экспортировать нефть и будут происходить другие проблемы, все это заставит Кремль идти на уступки.

Владимир Зеленский уже начинает говорить, мол, разговариваем с россиянами с линии 24 февраля 2022 года. А потом всплывет мирный план Зеленского, за который проголосовали в ООН, который предусматривает, что россияне должны покинуть всю территорию Украины, выплатить репарации и тому подобное. Есть дипломатическая основа давления на россиян, чтобы они бежали из Украины,

– отметил политолог.

К слову, Рубио также считает, что из-за войны и массовой эмиграции Украина отброшена на 100 лет назад, а ее будущее под угрозой. Президент Украины отреагировал на слова государственного секретаря США и пригласил его посетить Украину, чтобы увидеть последствия российской агрессии.

Какой намек Трамп сделал Путину

В то же время путинские приспешники говорят, что ключевым для будущих мирных переговоров является не территория, а устранение первопричин войны, которые в России определяют, как "экспансию НАТО в Восточную Европу".

Есть все большие мечты, которые ничем не закончатся для россиян, ведь, судя по риторике Трампа, в Белом доме вообще взяли курс на снос Путина,

– добавил Загородний.

По его словам, заявление Такера Карлсона о том, что Джо Байден с Энтони Блинкеном якобы хотели устранить российского диктатора, это на самом деле намек на то, что такая опция существует. Мол, предыдущая администрация президента США не смогла это реализовать, а сейчас в Белом доме более решительный человек, который может отдать такой приказ.