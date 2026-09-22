"Было бы полезно": Рубио призвал Украину и Россию к энергетическому перемирию

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину и Россию заключить соглашение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По мнению американского чиновника, прекращение огня в этой сфере будет способствовать защите гражданского населения и снижению напряженности.

Заявление политика прозвучало в эфире Fox News.

Что сказал Рубио о перемирии между Украиной и Россией?

Госсекретарь заявил о целесообразности заключения отдельного соглашения между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что прекращение атак на объекты энергетики является важным шагом для сохранения критически важной инфраструктуры.

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По словам чиновника, взаимный отказ от атак поможет предотвратить тяжелые гуманитарные последствия.

Было бы полезно договориться о прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры,

– подчеркнул глава Госдепартамента США.

Он добавил, что Украина не должна проводить атаки на российские энергетические объекты, а Россия должна прекратить атаки на украинскую энергосистему. По мнению американской стороны, такой шаг создаст благоприятные условия для снижения общей эскалации.

Что говорят в Кремле по поводу перемирия?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы выступает не за временное перемирие с Украиной, а за "устойчивый мир". В то же время в Москве обвинили президента Украины Владимира Зеленского в противоречивых заявлениях относительно дальнейшего хода войны.

По словам Пескова, Путин и российская сторона якобы поддерживают "прочный мир" и выступают против перемирия, которое, по их мнению, не принесет результата. По его словам,"в Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно взять на себя и какие решения нужно принять для того, чтобы мы вышли на путь, который приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру".