Рубли в России скоро будут принимать на вес, а не по номиналу, – Зеленский

Россияне пытаются подкупить украинцев и раздают на оккупированных территориях рубли. Однако Зеленский говорит, что в России скоро будут принимать рубли на вес, а не по номиналу.

Об этом президент Украины заявил во время вечернего брифинга, передает 24 канал.

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Владимир Зеленский рассказал, что украинцами на оккупированных территориях россияне раздают рубли. Однако, по его словам, это не поможет захватчикам.

Не поможет и подкуп маргиналов, которых оккупанты ищут по всем мусорникам, чтобы изобразить якобы пророссийские власти. Ответ российским войскам будет только один – ненависть и презрение, и неизбежно придут наши Вооруженные Силы Украины,

– заявил президент.

Зеленский также отметил, что оккупанты отключают на оккупированных территориях украинское телевидение и транслируют там российскую пропаганду.

К слову, в Херсонской области в оккупированном Геническе российские военные выдают местным жителям рубли. Областная прокуратура по этому факту проводит досудебное расследование.

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