Про це президент України заявив під час вечірнього брифінгу, передає 24 канал.

До теми Україна хоче жити вільно й заради своїх мрій, а не чужих фантазій, – нове звернення Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що українцями на окупованих територіях росіяни роздають рублі. Проте, за його словами, це не допоможе загарбникам.

Не допоможе і підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зобразити нібито проросійську владу. Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презиство, і неминуче прийдуть наші Збройні Сили України,

– заявив президент.

Зеленський також наголосив, що окупанти також відключають на окупованих територіях українське телебачення та транслюють там російську пропаганду.

До слова, на Херсонщині в окупованому Генічеську російські військові видають місцевим мешканцям рублі. Обласна прокуратура за цим фактом проводить досудове розслідування.

Цікаво – Зеленський нагородив нацгвардійців: