Председатель Партии "Голос" Кира Рудик заявила, что их главным политическим врагом является правительство. В то же время с "Европейской Солидарностью" политсила начала сотрудничество.

"Голос" борется с "непрофессионализмом" Кабинета Министров. Об этом председатель партии заявила в интервью.

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Рудик об отношениях с Порошенко

По словам политика, пока отношения "Голоса" и "Европейской Солидарности" являются равными и конструктивными. Во многих моментах у них нет разногласий.

Когда мы прошли во второй тур местных выборов, у нас была взаимная поддержка на выборах в Черкассах и Ровно, и этого понимания у нас больше чем разногласий,

– подчеркнула глава "Голоса".

Она пояснила, что отношение "ЕС" к "Голосу" как к младшим партнерам, уже изменилось. Политик добавила, что "Евросолидарность" активно поддержала ВСК в отношении вагнеровцев, которую инициировал нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

Почему конкуренция прекратилась

"Там, где у нас есть конструктивная возможность сотрудничать, мы работаем, и это очень хорошо для страны, в частности в вопросах евроатлантического курса", – подчеркнула Рудик.

Она сказала, что партии поняли, что их поддерживает разный электорат: "Нас – скорее умеренный либеральный электорат, тогда как "ЕС" – более консервативный".

По словам Рудык, после местных выборов "ЕС" и "Голосу" уже "нечего делить".

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