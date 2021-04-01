Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що їхнім головним політичним ворогом є уряд. Водночас з "Європейською Солідарністю" політсила розпочала співпрацю.

"Голос" бореться із "непрофесійністю" Кабінету Міністрів. Про це голова партії заявила в інтерв'ю.

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За словами політикині, наразі стосунки "Голосу" та "Європейської Солідарності" є рівними та конструктивними. У багатьох моментах в них немає розбіжностей.

Коли ми пройшли у другий тур місцевих виборів, у нас була взаємна підтримка на виборах у Черкасах і Рівному, і цього порозуміння у нас більше ніж розбіжностей,

– підкреслила голова "Голосу".

Вона пояснила, що ставлення "ЄС" до "Голосу" як до молодших партнерів, вже змінилося. Політикиня додала, що "Євросолідарність" активно підтримала ТСК щодо вагнерівців, яку ініціював нардеп від "Голосу" Роман Костенко.

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"Там, де у нас є конструктивна можливість співпрацювати, ми працюємо, і це дуже добре для країни, зокрема в питаннях євроатлантичного курсу", – наголосила Рудик.

Вона сказала, що партії зрозуміли, що їх підтримує різний електорат: "Нас – скоріше поміркований ліберальний електорат, тоді як "ЄС" – більш консервативний".

За словами Рудик, після місцевих виборів "ЄС" та "Голосу" вже "немає чого ділити".

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