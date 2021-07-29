Эмоции и неуважение, – Рудик прокомментировала заявление Стефанишиной на туалетной бумаге

Сразу 7 нардепов 29 июля изъявили желание покинуть партию "Голос". Нардеп Ольга Стефанишина огорошила тем, что написала заявление о выходе из политической партии на туалетной бумаге.

Руководительница "Голоса" Кира Рудик назвала это неуважением к избирателям. Об этом она заявила во время брифинга по результатам съезда политической партии "Голос", отвечая на вопросы журналистов.

Важно Из "Голоса" выходят 7 нардепов: от участия в съезде отказались десять

Реакция Рудик на туалетную бумагу Стефанишиной

Глава партии "Голос" попыталась объяснить такое поведение эмоциями, которые взяли верх.

Это неуважение к избирателям. Я понимаю, что вопрос очень эмоциональный и списываю такие заявления и действия на эмоции, и, конечно, на отсутствие какого-то банального уважения,

– сказала Рудик.

Как Стефанишина объясняет свои действия

Сама нардеп в фейсбуке написала, что большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая – разве что на туалетной бумаге. После этого она попросила исключить ее из партии.

Свое решение Стефанишина обосновала тем, что глава партии Кира Рудик, по ее мнению, создала условия, при которых 75% членов "Голоса" не смогут присутствовать на съезде партии.

Съезд формировался не по количеству депутатов, а по их лояльности к руководству,

– заявила политик.



Стефанишина написала заявление на выход из "Голоса" на туалетной бумаге / Фото с фейсбука нардепа

Массовый выход нардепов из партии "Голос"

Утром 29 июля ряд народных депутатов объявил о выходе из политической партии "Голос". С таким заявлением выступили 7 народных избранников. Всего десять отказались участвовать в съезде политсилы.

В целом из партии захотели выйти:

Юлия Клименко;

Ярослав Юрчишин,

Соломия Бобровская,

Ольга Стефанишина,

Александра Устинова,

Роман Лозинский,

Владимир Цабаль.

Депутаты, заявившие о выходе из партии, главной причиной назвали именно политику главы Киры Рудык. В пресс-службе политсилы сказали, что с уважением относятся к решению коллег. Однако в партии надеются, что они продолжат работать по программе, с которой шли на выборы.