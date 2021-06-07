Рудик и Железняк выжимают людей, – Устинова о выходе Притулы из "Голоса"

Сергей Притула заявил, что покидает "Голос", ведь не соглашается с политикой руководства партии. Член политсилы Александра Устинова поддерживает коллегу.

Она заявила, что глава фракции Ярослав Железняк и председатель партии Кира Рудик "захватили" политсилу. Они якобы выталкивают из команды людей, которые им не удобны.

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"К сожалению, мы должны констатировать, что у нас власть партии была захвачена единолично: сначала Кирой Рудик, а затем Ярославом Железняком. Они фактически выжимают из партии любых людей, которые не согласны с их позицией", – заявила Устинова.

По ее словам, именно Сергей Притула очень четко озвучил, какие именно позиции его не устраивают. В частности, по мнению нардепа, это "зашкварные одиозные голосования за "дерибан" земли в Киеве". С ним не соглашается большинство партийцев.

Я понимаю его позицию (Притулы – 24 канал). Это печально, ведь он был одним из первых лиц партии, которые заявили о новом формате политсилы,

– заметила Устинова.

"К сожалению, я понимаю, что из-за личных амбиций руководства фракции и партии предаются ценности, с которыми "Голос" шел на выборы", – добавила она.

Почему не переизберут руководство партии

Сам Ярослав Железняк считает , что именно Притула ушел из партии из-за собственных амбиций. Также предположил, что шоумен, вероятно, создаст новую политсилу.

Устинова пояснила, что по уставу партии созвать съезд и провести перевыборы руководства может только сам руководитель – Кира Рудик.

Конечно, она не будет этого делать, ведь она захватила власть,

– заявила нардеп.

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