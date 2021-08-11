Экс-министра Рудьковского, который должен быть под домашним арестом, заметили в Монако: фото
Источник:телеграм-канал Сергея Лещенко
Бывшего министра транспорта Николая Рудьковского увидели в Монако. При этом он должен был находиться под домашним арестом, хотя его отпустили на лечение.
Рудьковский фигурирует в деле о похищении человека – бывшего директора компании "Нефтегаздобыча" и действующего нардепа Олега Семинского.
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Бывшего министра выпустили "на лечение"
Экс-министра взяли под стражу в июне, но впоследствии ему разрешили для лечения посетить Австрию. Однако один из нардепов поделился фото Рудьковского, который сейчас в Монако.
Кстати, представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отметил, что чиновник из Монако может и не вернуться.
Антоненко держат под домашним арестом, хотя целый ряд депутатов готовы взять его на поруки и гарантировать, что он никуда не убежит. А Рудьковского просто выпустили погулять в Монако,
– подчеркнул Казанский.
Рудьковский в Монако / Фото с телеграмм-канала Сергея Лещенко
Подробнее о деле Рудьковского
- Семинский рассказывал, что в 2012 году его похитили. По словам чиновника, на него напали 12 человек с применением огнестрельного оружия и насилия. Потом 3 года и 4 месяца держали в плену.
- Нардеп утверждает, что к преступлению причастен Николай Рудьковский.
- Правоохранители говорят, что к совершению преступления исполнитель якобы привлек представителей "криминального мира".
- Уже 5 лицам объявили о подозрении по статьям о пытках, похищениях и вымогательстве.