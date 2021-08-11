Экс-министра Рудьковского, который должен быть под домашним арестом, заметили в Монако: фото

Бывшего министра транспорта Николая Рудьковского увидели в Монако. При этом он должен был находиться под домашним арестом, хотя его отпустили на лечение.

Рудьковский фигурирует в деле о похищении человека – бывшего директора компании "Нефтегаздобыча" и действующего нардепа Олега Семинского.

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Бывшего министра выпустили "на лечение"

Экс-министра взяли под стражу в июне, но впоследствии ему разрешили для лечения посетить Австрию. Однако один из нардепов поделился фото Рудьковского, который сейчас в Монако.

Кстати, представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отметил, что чиновник из Монако может и не вернуться.

Антоненко держат под домашним арестом, хотя целый ряд депутатов готовы взять его на поруки и гарантировать, что он никуда не убежит. А Рудьковского просто выпустили погулять в Монако,

– подчеркнул Казанский.



Рудьковский в Монако / Фото с телеграмм-канала Сергея Лещенко

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