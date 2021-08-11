Рудьковський фігурує у справі про викрадення людини – колишнього директора своєї компанії "Нафтогазвидобування" та чинного нардепа Олега Семінського.

Раніше Викрадення "слуги" Семінського: ексміністра часів Януковича Рудьковского взяли під варту

Колишнього міністра випустили "на лікування"

Ексміністра взяли під варту у червні, але згодом йому дозволили для лікування відвідати Австрію. Однак один з нардепів поділився фото Рудьковського, який зараз в Монако.

До речі, представник української делегації у ТКГ Денис Казанський зауважив, що чиновник з Монако може і не повернутись.

Антоненко тримають під домашнім арештом, хоча цілий ряд депутатів готові взяти його на поруки і гарантувати, що він нікуди не втече. А Рудьковського просто випустили погуляти в Монако,

– наголосив Казанський.



Рудьковський в Монако / Фото з телеграм-каналу Сергія Лещенка

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