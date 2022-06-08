Специалисты 2 дня проводили аварийно-спасательные и поисковые работы на территории завода. После их завершения там нашли тела 7 человек.

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В настоящее время личности погибших устанавливают.

Последствия вражеских обстрелов Донбасса

За сутки 7 июня российские кафиры обстреляли 17 городов и сел в Луганской и Донецкой областях. Они повредили 73 гражданских объекта, среди которых есть жилые дома, школа, детский сад, здания горно-индустриального профессионального колледжа, общежитие, птицефабрика, магазины, автомобили, линии электропередач, хозяйственные сооружения и т.д.

К сожалению, 3 гражданских человека погибли, а еще 8 – получили ранения.

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