Специалисты 2 дня проводили аварийно-спасательные и поисковые работы на территории завода. После их завершения там нашли тела 7 человек.

Читайте также В результате ночных обстрелов Харькова загорелся супермаркет и производственный объект

В настоящее время личности погибших устанавливают.

Последствия вражеских обстрелов Донбасса

За сутки 7 июня российские кафиры обстреляли 17 городов и сел в Луганской и Донецкой областях. Они повредили 73 гражданских объекта, среди которых есть жилые дома, школа, детский сад, здания горно-индустриального профессионального колледжа, общежитие, птицефабрика, магазины, автомобили, линии электропередач, хозяйственные сооружения и т.д.

К сожалению, 3 гражданских человека погибли, а еще 8 – получили ранения.

Обратите внимание! По данным источников 24 канала в разведке, 7 июня россияне распространяли фейки о том, что Вооруженные Силы Украины готовятся обстреливать временно оккупированные Донецк и Макеевку. Для усиления наглой лжи они даже отпустили домой работников предприятий, а родителей призвали немедленно забрать детей из садиков. На самом деле, это очередная провокация. Россияне сами планируют обстрелять жилые районы, а обвинить в этом украинских защитников.

К теме Возле Бахмута кафиры увеличили применение оперативно-тактической и армейской авиации

Последние новости о войне в Украине

ВСУ 7 июня удачно сдержали наступление кафиров возле Тошковки и Устиновки. Кроме того, они не дают россиянам захватить Северодонецк. Сейчас ожесточенные бои за город продолжаются.

По состоянию на утро 8 июня на войне против Украины погибли 31500 российских бойцов. Только за минувшие сутки наши отважные воины ликвидировали 140 кафиров. Кроме того, россияне потеряли 13 боевых бронированных машин, 3 танка, 9 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня, 1 вертолет, 6 дронов и автомобильную технику.

Из-за колоссальных потерь российские десантники отказываются участвовать в войне против Украины. Деморализованные они уже направляются из Луганской области обратно в Россию.

Это может вас заинтересовать – Коваленко считает, что такие обстрелы, как в феврале, больше не повторятся: видео