Спеціалісти 2 дні проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на території заводу. Після їхнього завершення на там знайшли тіла 7 людей.

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Наразі особи загиблих встановлюють.

Наслідки ворожих обстрілів Донбасу

За добу 7 червня російські окупанти обстріляли 17 міст та сіл в Луганській та Донецькій областях. Вони пошкодили 73 цивільні об'єкти, серед яких є житлові будинки, школа, дитячий садок, будівлі гірничо-індустріального фахового коледжу, гуртожиток, птахофабрика, магазини, автомобілі, лінії електропередач, господарські споруди тощо.

На жаль, 3 людей загинули, а ще 8 – зазнали поранень.

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