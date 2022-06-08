Як розповіли рятувальники, внаслідок нічного обстрілу спалахнули пожежі. Загалом їх у місті було аж 7.

Важливо Загиблий і 3 поранених, окупанти стріляють по житлових кварталах, – Терехов про обстріл Харкова

Водночас більше деталей розповіли в Офісі Президента. Там сказали, що ніч у Харкові минула з обстрілами, але без постраждалих. Горіли:

гаражні кооперативи,

супермаркет,

нежитлові приміщення.

Окупанти обстрілювали Харківський район та Чугуївський райони. Загалом за добу 11 постраждалих і 4 загиблих.

Наслідки нічного "прильоту" в один із супермаркетів у Харкові: дивіться відео

Наслідки нічного обстрілу Харкова / Фото з телеграм-каналу "Нетиповий Харків"

За минулу добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію пожеж – 11, зокрема:

пожеж спричинених обстрілами – 7,

пожеж з інших причин – 4,

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт,

2 рази на допомогу комунальним службам,

1 виїзд для надання допомоги населенню,

1 – на чергування,

10 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились:

у Холодногірському (1) районі Харкова,

а також Чугуївському (4) та Харківському (2) районах області. У

Цікаво, що російські телеграм-канали одразу ж почали пояснювати цинічні дії своєї армії тим, що на території харківського супермаркету перебувала ледь не база НАТО. Однак фактично вони вдарили по супермаркету, щоб жителям району ніде було купувати продукти. Ось вона – вся могутність російської армії.

Харків продовжує жити

За словами Терехова, зараз Харків забезпечений харчами, працюють усі ринки, супермаркети та аптеки, які не вдалось зруйнувати окупантам. Також нормально функціонує громадський транспорт, усі станції метро.

Крім того, він додав, що всі комунальні служби працюють. Відчинені деякі ресторани та кафе, тобто малий бізнес починає потихеньку повертатися до звичайного життя.

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