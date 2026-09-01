В поздравлении с 1 сентября на руке Путина заметили большой след от уколов

На видео с обращением Владимира Путина к школьникам и студентам, которое Кремль обнародовал 1 сентября, заметили необычное темное пятно. Оно расположено на кисти его левой руки.

На нее обратили внимание российские журналисты, которые пообщались с несколькими медиками.

Что известно о следе на руке Путина?

По словам опрошенных специалистов, след может быть связан с внутривенной инъекцией, однако достоверно установить его происхождение по видео невозможно.

На кадрах видно довольно большое темное пятно на кисти левой руки российского диктатора. Во время выступления Путин частично прикрывал этот участок правой ладонью, однако из-за жестов пятно несколько раз попадало в объектив.

Журналисты обратились к трем практикующим врачам, чтобы выяснить возможное происхождение следа. Один из врачей скорой помощи из Москвы предположил, что это может быть гематома, оставшаяся после укола.

Другой специалист, врач-реаниматолог, назвал пятно похожим на след от не слишком аккуратной инъекции. В то же время медик отметил, что для повышения безопасности медицинских процедур в подобных ситуациях обычно могут использовать специальный катетер.

Еще один врач, кардиолог с более чем 50-летним стажем, объяснил, что кисть не является стандартным местом для внутривенных инъекций. Обычно медики стараются вводить препараты в вены в локтевой ямке, где они расположены ближе к поверхности и имеют больший диаметр. К венам на кисти могут прибегать, если сосуды в локтевой ямке часто использовались или стали непригодными для катетеризации.

Интересно, что похожий след журналисты заметили и на другом видео Кремля. В частности, пятно было заметно на записи поздравления Путина с Днем шахтера, тогда как на кадрах его встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 1 сентября его не видно.

Журналисты также обратили внимание на то, что обращение Путина к школьникам и студентам является "консервой" и, вероятно, было записано заранее.

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Напомним, Владимир Путин отказался от личной встречи с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом во время его визита в Москву 25 августа. По данным СМИ, решение было принято после того, как в Кремле узнали о теме запланированной беседы.

Ретклифф в ходе переговоров с руководителями российских спецслужб Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым заявил, что военное и экономическое положение России стремительно ухудшается. Поэтому он призвал Москву как можно скорее договориться о прекращении войны против Украины.

В Кремле сочли оценку состояния российской армии слишком резкой. После переговоров Путина проинформировали обо всех деталях контактов американского чиновника с российскими представителями. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что личной встречи Путина с Ретклиффом не состоялось.