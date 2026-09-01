Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Почему Путин отказался встречаться с директором ЦРУ?

Глава России заранее уволил свой график для возможных переговоров с американским чиновником. Однако после передачи содержания беседы с руководителями российских спецслужб в Кремле решили, что встреча не имеет смысла.

В столице России Джон Ретклифф провел переговоры с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой Федеральной службы безопасности Александром Бортников. Американский чиновник подчеркнул, что военное и экономическое положение России стремительно ухудшается, поэтому Москве выгоднее заключить соглашение о прекращении войны сейчас.

Собеседник издания отметил, что представитель США привез слишком жесткую оценку положения дел в российской армии.

Его послание выглядело так, будто Зеленский уже стоит на Поклонной горе и в бинокль рассматривает Кремль,

– цитирует источник издания "Агентство".

В Кремле считают, что директор ЦРУ ошибся адресатом с подобными призывами. В то же время источник не смог уточнить, насколько позиция главы ЦРУ отражала официальную линию администрации президента Дональда Трампа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил отсутствие личной встречи, заверив, что российского диктатора оперативно проинформировали о всех деталях контактов с представителями американской разведки.

Подробности и цель визита в Москву

По данным издания The New York Times, Ретклифф передал российским спецслужбам мрачную оценку дальнейших перспектив России в войне. Кроме того, портал Axios отмечал, что глава ЦРУ предложил идею проведения трехстороннего саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Издания The Wall Street Journal и Politico также сообщали о предостережениях относительно недопустимости потенциальной атаки России на страны НАТО, в частности на страны Балтии.

Напомним, после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Россия усилила воздушные атаки по Киеву. Политолог-международник Максим Несвитайлов считает, что таким образом Кремль пытается продемонстрировать Вашингтону силу и безнаказанность, восприняв приезд американского чиновника как проявление слабости США. По словам эксперта,

Ретклифф, возможно, пытался донести до российской стороны информацию о ее сложном положении, однако Москва ответила традиционной демонстрацией силы. Несвитайлов также предположил, что в отсутствие жесткой реакции Запада Кремль в будущем может прибегнуть к провокациям против стран НАТО, в частности в Прибалтике.