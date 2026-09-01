Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, комментируя в эфире 24 Канала визит Рэтклиффа в Москву, высказал мнение, что глава ЦРУ пытался донести до российской стороны, что она находится не в лучшем положении, в то время как Россия решила ответить на это своими традиционными методами.

Почему Россия усилила обстрелы Киева

Эксперт по международным отношениям отметил, что россияне устроили массированный воздушный террор сразу после того, как глава ЦРУ покинул Москву. На фоне политической ситуации в США врагу важно продемонстрировать свою мнимую безнаказанность.

Они (США) еще никогда не находились в более жалком, бессильном положении, чем при президентстве Дональда Трампа. Это абсолютная деклассация их как мирового игрока. Это было похоже на знак отчаяния: что Уиткофф и зять Кушнер не справились, то отправили директора ЦРУ, мол, это структура, которую все боятся,

– озвучил Несвитайлов.

По словам политолога, Рэтклифф приехал рассказать россиянам об их затруднительном положении, но в ответ Москва начала запускать по Киеву все, что у нее было, чтобы опровергнуть тезисы американской разведки.

Существует ли угроза провокаций против стран НАТО

Политолог считает, что в отсутствие жесткого ответа Запада Кремль может решиться на агрессию против Североатлантического альянса, в частности в Прибалтике. Более благоприятного периода для оккупантов, по его словам, может и не быть, учитывая слабую позицию Белого дома.

С точки зрения логики московского режима, учитывая, что что-либо существенное в Украине практически невозможно даже при условии мобилизации, то напасть на страны Балтии было бы для них гораздо легче. Меньшими силами они смогли бы добиться большего результата, в том числе и политического,

– пояснил Несвитайлов.

Он предупредил, что Россия может применить гибридный сценарий в Нарве (Эстония) с помощью так называемых "сил самообороны", которые могут заявить, что там якобы ущемляют права русскоязычных, проверяя, введет ли НАТО в действие 5-ю статью (предусматривающую коллективную защиту).

Политолог сравнил возможные действия Путина с тактикой Гитлера, который "ел" Европу по кусочкам, а затем решил пойти и за один раз попытаться все захватить. Поэтому, если НАТО проигнорирует локальную агрессивную акцию, Кремль может пойти дальше.

Об угрозе российской эскалации против Украины и стран Балтии: смотрите в видео