Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, коментуючи в етері 24 Каналу візит Реткліффа до Москви, висловив думку, що голова ЦРУ намагався донести до російської сторони, що вона перебуває не в найкращому становищі, натомість Росія на це вирішила відповісти своїми традиційними методами.

Чому Росія посилила обстріли Києва

Експерт-міжнародник зазначив, що росіяни влаштували масований повітряний терор одразу після того, як очільник ЦРУ залишив Москву. На тлі політичної ситуації у США ворогові важливо показати свою нібито безкарність.

Вони (США) ще ніколи не перебували в більш жалюгідному, безсилому становищі, ніж за каденції Дональда Трампа. Це абсолютна декласація їх як світового гравця. Це було схоже на знак відчаю, що якщо Віткофф і зять Кушнер не впорались, то відправили директора ЦРУ, мовляв, це структура, яку всі бояться,

– озвучив Несвітайлов.

За словами політолога, Реткліфф приїхав розказати росіянам про їхнє скрутне становище, але у відповідь Москва почала запускати по Києву все, що мала, аби заперечити тези американської розвідки.

Чи є загроза провокацій проти країн НАТО

Політолог вважає, що за відсутності жорсткої відповіді Заходу Кремль може наважитися на агресію проти Північноатлантичного альянсу, зокрема у Балтії. Вигіднішого періоду для окупантів, з його слів, може й не бути, зважаючи на слабку позицію Білого дому.

З погляду на логіку московського режиму, беручи до уваги те, що якесь критичне просування в Україні є майже неможливим навіть за умови мобілізації, то піти на країни Балтії було б значно легше для них. Меншими силами вони б змогли для себе отримати більший результат, зокрема і політичний,

– пояснив Несвітайлов.

Він застеріг, що Росія може використати гібридний сценарій у Нарві (Естонія) за допомогою так званих "сил самооборони", які можуть сказати, що там нібито обмежують права російськомовних, перевіряючи, чи введе НАТО в дію 5-ту статтю (передбачає колективний захист).

Політолог порівняв можливі дії Путіна з тактикою Гітлера, який "їв" Європу по шматочках, а потім вирішив піти й за один раз спробувати все забрати. Тож, якщо НАТО проігнорує локальну загарбницьку акцію, Кремль може піти далі.

Про загрозу російської ескалації проти України й країн Балтії: дивіться у відео