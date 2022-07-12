"Руко*опи расп***яи": у россиян истерика из-за ударов ВСУ по складам в Новой Каховке

Вооруженные Силы Украины уничтожили враждебный склад оккупантов к Новой Каховке. россияне из-за этого затеяли истерику.

Враги в коммертарях массово используют нецензурную лексику и почему-то очень возмущаются. Об этом известно из херсонских телеграмм-каналов.

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россияне шокированы взрывами

Враги не сдерживали себя в комментариях и активно высказывали свое мнение по поводу того, что происходило:

"ну что это за *опа";

"долго это б**дство будет продолжаться";

"склады сами уничтожили. Жест доброй воли";

"это какой склад к счету? 15".

Кроме того, россияне понимают, что в российской армии что-то пошло не по плану и люди начинают откровенно возмущаться и вспоминать американские артиллерийские системы HIMARS, предоставленные Украине США.

"*опт. Еще долго это терпеть будем";

"не это п***ец. Х***лы вторую неделю наши слоги громят, как у ло**в последних. Зато на брифингах у нас все з***сь. Противно слушать уже";

"ну красота же";

"ахаха. "Вторую армию мира" **бут 4 "Хаймарса". Я не представляю, как вы с американцами собрались воевать. Они вас со лица земли сотрут, при желании";

"распи***и, 4 "Хаймарса" найти не можете. А что будет, если их будет 8? Давайте собирайтесь и уникуйте оттуда. Руко**пы" .

россияне возмущаются поведением ВСУ / Скриншот с телеграмму

В то же время российские пропагандисты продолжают беззастенчиво врать, хотя в их "истории" со временем верит все меньше людей, но в этот раз они заявили, что ВСУ ударили по жилым домам и Каховской ГЭС. Распространяют эту информацию сознательно, ожидая тех, кто готов воевать против Украины.

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