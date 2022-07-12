Вороги у коментарях масово вживають нецензурну лексику та чомусь дуже обурюються. Про це відомо з херсонських телеграм-каналів.

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росіяни шоковані вибухами

Вороги не стримували себе у коментарях та активно висловлювали свою думку щодо того, що відбувалось:

"ну що це за *опа";

"довго це б**дство буде продовжуватись";

"склади самі знищили. Жест доброї волі";

"це який склад до рахунку? 15".

Окрім того, росіяни розуміють, що в російській армії щось пішло не за планом та люди починають відверто обурюватись та згадувати надані Україні США американські артилерійські системи HIMARS:

"*опт. Ще довго це терпіти будем";

"не це п***ець. Х***ли другий тиждень наші склади громлять, як у ло**в останніх. Зате на брифінгах у нас все з***ись. Противно слухати вже";

"ну краса ж";

"ахаха. "Другу армію світу" **буть 4 "Хаймарса". Я не уявляю, як ви з американцями зібрались воювати. Вони вас з лиця землі зітруть, при бажанні";

"розпи***ї, 4 "Хаймарса" знайти не можете. А що буде, якщо їх буде 8? Давайте збирайтесь і уй**уйте звідти. Руко**пи".

росіяни обурюються поведінкоб ЗСУ / Скриншот з телеграму

Натомість російські пропагандисти продовжують безсоромно брехати, хоч у їхні "історії" з часом вірить все менше людей, та ц ього разу вони заявили нібито ЗСУ вдарили по житлових будинках та Каховській ГЕС. Поширюють цю інформацію свідомо, чекаючи на тих, хто готових воювати проти України.

Брехня Соколова та росЗМІ: дивіться фото



Брехня Соловйова та росЗМІ: дивіться фото

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Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що трапився вибух в житловому закладі.

Відомо, що місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.

Варто пригадати, що Володимир Зесенський доручив ЗСУ звільнити Південь.

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