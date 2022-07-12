Вороги у коментарях масово вживають нецензурну лексику та чомусь дуже обурюються. Про це відомо з херсонських телеграм-каналів.
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росіяни шоковані вибухами
Вороги не стримували себе у коментарях та активно висловлювали свою думку щодо того, що відбувалось:
- "ну що це за *опа";
- "довго це б**дство буде продовжуватись";
- "склади самі знищили. Жест доброї волі";
- "це який склад до рахунку? 15".
Окрім того, росіяни розуміють, що в російській армії щось пішло не за планом та люди починають відверто обурюватись та згадувати надані Україні США американські артилерійські системи HIMARS:
- "*опт. Ще довго це терпіти будем";
- "не це п***ець. Х***ли другий тиждень наші склади громлять, як у ло**в останніх. Зате на брифінгах у нас все з***ись. Противно слухати вже";
- "ну краса ж";
- "ахаха. "Другу армію світу" **буть 4 "Хаймарса". Я не уявляю, як ви з американцями зібрались воювати. Вони вас з лиця землі зітруть, при бажанні";
- "розпи***ї, 4 "Хаймарса" знайти не можете. А що буде, якщо їх буде 8? Давайте збирайтесь і уй**уйте звідти. Руко**пи".
росіяни обурюються поведінкоб ЗСУ / Скриншот з телеграму
Натомість російські пропагандисти продовжують безсоромно брехати, хоч у їхні "історії" з часом вірить все менше людей, та ц ього разу вони заявили нібито ЗСУ вдарили по житлових будинках та Каховській ГЕС. Поширюють цю інформацію свідомо, чекаючи на тих, хто готових воювати проти України.
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- Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що трапився вибух в житловому закладі.
- Відомо, що місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.
- Варто пригадати, що Володимир Зесенський доручив ЗСУ звільнити Південь.
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