Руководил танковой ротой в боях за Дебальцево и Иловайск: оккупанта бросили за решетку на 10 лет

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР". Известно, что оккупант участвовал в войне на Донбассе против Украины.

Суд вынес приговор, руководствуясь материалами контрразведки Службы безопасности Украины.

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В чем обвиняют мужчину

Следователи установили, что уроженец города Константиновка, что на Донбассе, весной 2014 года присоединился к группировке боевиков "Восток".

Радикально настроенного парня сразу причислили к танковому батальону, позже стал начальником штаба этого подразделения, а впоследствии – первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий,

– рассказали в СБУ.

Оккупант участвовал в "горячих точках" войны на Донбассе

Террорист лично руководил танковой ротой во время боев в различных "горячих точках", в частности:

в так называемом Дебальцевском котле,

возле Донецкого аэропорта,

Иловайска,

Авдеевки,

Саур-Могилы.

Заметим, что там массово погибли украинские военные и правоохранители. За свои "подвиги" боевика отметили наградами "ДНР".

Боевика бросили за решетку

Суд признал боевика виновным в совершении преступления по статье 258-3 об участии в террористической группе или террористической организации. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.