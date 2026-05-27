ВСУ близки к этому: руководитель ЦПД назвал условия, при которых боевые действия могут остановиться

Существуют вполне реалистичные сценарии, при которых полномасштабные боевые действия могут остановиться. Здесь все зависит от Сил обороны Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что сейчас есть все признаки того, что Силы обороны в конце концов заставят Россию остановиться на фронте. Это зависит от нескольких факторов.

При каких условиях прекратятся боевые действия?

По словам Коваленко, значительные российские потери, проблемы с логистикой и регулярные удары по нефтепромышленности и других отраслях в конце концов заставят Россию остановиться.

Тогда эта "формула" сложится в пазл, и Россия не сможет вести активные боевые действия. Она будет вынуждена отойти от активной фазы войны на фронте с использованием людей, техники и дронов,

– отметил Коваленко.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что поступает все больше информации о возможной дополнительной мобилизации в России. Речь идет о по меньшей мере десятках тысяч солдат. В России уже участились случаи выдачи так называемых мобилизационных распоряжений.

По его мнению, в таком случае враг все равно продолжит осуществлять террористические акты и диверсии. Это будет продолжаться даже при более-менее "спокойных" условиях на фронте.

Надо готовиться к противостоянию на много лет. Мы можем иметь признаки мирной жизни с ПВО, которая адаптирована к новейшим вызовам. Но признаки противостояния будут сохраняться даже если будет "молчать" фронт,

– отметил Коваленко.

Добавим, Украина усиленно работает над тем, чтобы усложнять логистику россиянам. Министр обороны Михаил Федоров рассказал о запуске новой программы "Логистический локдаун". Украинские подразделения усиленно атакуют логистические маршруты, склады и командные пункты врага. Это влияет на его способность вести штурмовые действия на фронте.