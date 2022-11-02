Руководитель Днепропетровщины платит бюджетные миллиарды своей спутнице – расследование "Схем"

В некоторых регионах Украины, где не ведутся активные боевые действия, продолжаются восстановительные работы – взорванных мостов, разрушенных домов, разбомбленной критической инфраструктуры. Из-за нестабильной экономики денег на все критически не хватает. Однако это не касается Днепропетровщины, там выделяют сумасшедшие суммы на содержание дорог.

Частная компания "Стройинвест Инжиниринг" с марта получила на восстановление дорог в регионе полтора миллиарда гривен. Это рекорд с большим отрывом по сравнению с финансированием восстановления дорог во всех других областях Украины.

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Сколько потратили денег на строительство дорог на Днепропетровщине

Журналисты "Схем" установили, что совладелица компании тесно связана с главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко. Отметим, что именно глава ОВА решает, кому, на что и в каких объемах выделять бюджетные средства.

Вторую половину компании, осваивающей миллиарды во время активной фазы войны, через приближенное лицо могут контролировать бизнесмены-братья Дубинские, которых государство-партнер Украины – Соединенные Штаты Америки официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях.

Программа президента Украины "Большая стройка" почти замерла после полномасштабного вторжения России. Большинство денег из этого проекта "перебросили" на войну. В основном тяжелую дорожную технику можно было увидеть на восстановлении взорванных мостов и восстановлении полностью перебитых дорожных сообщений.

Журналист-расследователь издания "Наши деньги" Юрий Николов, что Госказначейский сервис "Е-дата" начал системно развеваться многомиллионными платежками на счета одной фирмы на Днепропетровщине. Назначение – "на моб. ремонт дорог в Днепр. области". Получатель – фирма "Стройинвест Инжиниринг". Заказчик – Днепропетровская областная военная администрация.

Узнать, куда направили эти средства – невозможно

Феноменальность успеха этой фирмы заключалась в том, что за три летних месяца она получила уже миллиард гривен за ремонт дорог на Днепропетровщине. Это аномальный перекос по сравнению с другими украинскими регионами,

– рассказал Николов.

С марта и по состоянию на 31 октября Днепропетровская область потратила на ремонт дорог рекордные 2 миллиарда 314 миллионов гривен. Это больше чем за это время потратила Киевщина, Харьковщина, Сумщина и Одесчина, вместе взятые. Включая областные центры.

Отмечают, что ни одна другая область и близко не заказывала ремонт дорог на подобные суммы. Также интересно то, что дорожная инфраструктура Днепропетровщины не испытала значительных разрушений, по сравнению с другими регионами, где велись активные боевые действия.

Узнать, на какие именно объекты направляются эти средства, практически невозможно, контракты не публикуются.

Кто владеет фирмой "Стройинвест Инжиниринг"

Уставный капитал фирмы разделен поровну между жителями города Днепр – Яной Хлантой и Павлом Чухном.

Яна Хланта – 34-летняя профессиональная спортсменка, мастер спорта по паверлифтингу. Сейчас она работает тренером в фитнес-клубе Human в Днепре. То, что это актуальное место работы Хланты, подтвердили в самом фитнес-клубе.

Журналисты "Схем" установили, что Яна Хланта – это девушка руководителя области Валентина Резниченко, они находятся в отношениях. Сам Резниченко – холостой мужчина – согласно реестру актов гражданского состояния он расстался с бывшей женой еще в 2015 году.

Резниченко и Хланта в последние годы много раз путешествовали вместе за границу. В течение 2020-2021 года они совершили не менее восьми совместных перелетов.

В этой фирме Резниченко, Хланта, по меньшей мере, в течение 2020-2021 годов получала зарплату. Это "Схемы" установили благодаря источникам в налоговой службе, куда подавались соответствующие отчеты.

Валентин Резниченко, как руководитель Днепропетровской областной военной администрации, находясь на государственной должности, очевидно, оказывает влияние на решение о распределении бюджетных средств между частными компаниями-подрядчиками. В то же время подряды на самые большие суммы получает компания, соучредительницей которой является его близкий человек, с которым он вместе путешествует, которому его же фирма предоставляет транспорт в пользование и платила зарплату.

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Что известно о другом совладельце фирмы

Структуре собственности компании "Стройинвест Инжиниринг" имеет также Павел Чухно. Он является вице-президентом днепровского баскетбольного клуба Прометей.

Еще один интересный факт – Чухно – менеджер и партнер днепровских бизнесменов-братьев Владимира и Леонида Дубинских. Дело в том, что они уже 10 лет находятся в розыске ФБР (США). Их винят в махинациях с недвижимостью в Калифорнии.

Профессиональная спортсменка Яна Хланта и баскетбольный функционер Павел Чухно, на которых поровну оформлены доли фирмы "Стройинвест Инжиниринг", похоже, напрямую связаны с председателем ОГА Валентином Резниченко и разыскиваемыми бизнесменами братьями Дубинскими.

Журналисты обратились к Валентину Резниченко, чтобы он прокомментировал ситуацию. Однако все попытки напрасны – Глава ОВА Днепропетровщины игнорирует представителей СМИ. С Яной Хланта тоже не удалось выйти на связь. А вот Павел Чухно ответил на связь, один после услышанных вопросов, он положил трубку.

Как на это отреагировали в ОП

Выявленные факты связи главы Днепропетровской ОВА с крупнейшим подрядчиком дорожных работ в этой области "Схемы" изложили в запросах на имя президента Владимира Зеленского, назначавшего Резниченко, а также на имя заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Журналисты спросили, как осуществляется контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на восстановление инфраструктуры, в частности, ремонт и строительство дорог и в каком статусе свою роль в этих процессах играет Юрий Голик.

На оба запроса поступил один ответ: пресс-служба ОП, сославшись на военное положение, сообщила о "невозможности предоставления информации" и "отсрочке рассмотрения запроса" до его окончания. Также там отметили, что офис Президента Украины не является распорядителем средств местных бюджетов.

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