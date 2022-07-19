Шмыгаль поручил безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору главы НАБУ

В Украине продолжаются кадровые перестановки во власти. Взялись также за антикоррупционные органы.

Во время заседания Кабмина Денис Шмыгаль также обратил на это внимание. Он сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского активизировали избрание руководства антикоррупционных органов в Украине, информирует 24 канал.

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Первое заседание комиссии по отбору главы НАБУ

Шмыгаль рассказал для чиновников, что 19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила результаты конкурса.

Со своей стороны он поручил Секретариату Кабмина безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро.

По словам Шмыгаля, он рассчитывает на то, что работа комиссии будет быстрой и результативной.

Что известно о перестановках во власти

Вечером 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурорки Ирины Венедиктовой. 19 июля парламент проголосовал за увольнение Баканова, воздержались 5 нардепов. "За" были 265 народных избранников.

В то же время народная депутат Евгения Кравчук заверила, что результаты работы в Офисе генпрокурора есть. Поэтому Ирина Венедиктова не заканчивает карьеру, ее ждет новое предназначение. Депутат Давид Арахамия во время телемарафона сказал, что Венедиктовой дадут должность на дипломатическом фронте.

Также Арахамия рассказывал, что изменений не уйдут и другие правоохранительные органы. Возможно, говорится не о самих руководителях, но о сотрудниках точно. Такую инициативу Арахамия назвал безоговорочно правильной. По его словам, так называемые "чистки" продолжатся.

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