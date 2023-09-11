Вверх по карьерной лестнице: Небытов ушел с должности главы полиции Киевщины

Глава Нацполиции Киевщины заявил о своей отставке. Находился на этом посту Андрей Небытов четыре года, а теперь будет заместителем главы Нацполиции. По крайней мере, так пишут СМИ.

В понедельник вечером, 11 сентября, стало известно об отставке Небытова. По словам служащего, это был для него невероятный опыт и важный этап жизни. Кроме того, Небытов отчитался, что ему удалось реализовать немало проектов.

Смотрите также Кого Зеленский назначит главой Донецкой ОВА: СМИ раскрыли имя кандидата

Новая должность для Небытова

Уже бывший глава правоохранителей Киевщины поблагодарил все органы местного самоуправления за содействие и развитие таких проектов безопасности:

"Полицейский офицер общества";

"Безопасная Киевщина";

"Воспитатель безопасности";

"Полицейский – участник образовательного процесса".

Это все это наши совместные достижения. Спасибо каждому жителю столичного региона, который поддерживал нас, вместе с общинами мы получили невероятный результат. Убежден, что сила Киевщины в ее людях – закаленных и непокоренных.

В то же время он вспомнил первые недели после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, поблагодарив тех, с кем бок о бок был на посту перед российской угрозой.

Мы были, есть и будем объединены общей целью – обрести мир через победу над врагом. А для этого нам всем нужна отвага, сила и единство. Чтобы не случилось, Киевщина навсегда останется в моем сердце.

Обратите внимание! В Нацполиции Киевской области констатировали, что отныне Андрей Небытов будет служить в должности заместителя Председателя Национальной полиции Украины.

Отметим, что новым главой правоохранителей столичного региона стал генерал третьего ранга Анатолий Щадило. Одной из главных его задач будет продолжение восстановления подразделений полиции, разрушенных в результате российской оккупации.

Кроме того, по словам главы Нацполиции Ивана Выговского, перед Щадило будут такие задачи как обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан, противодействие преступности.