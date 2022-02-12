На встрече должны присутствовать министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, Национального банка и Министерства финансов. Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко.

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Мы очень надеемся, что завтра все эти руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество по повышению обороноспособности государства,

– сказал он.

По словам Порошенко, участники встречи в субботу предлагали пригласить на это совещание еще и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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