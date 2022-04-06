Руководителя прокуратуры Николаева, подозреваемого в госизмене, взяли под стражу

Руководителю Николаевской окружной прокуратуры избрали меру пресечения. Его подозревают в сотрудничестве с российскими захватчиками.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева 6 апреля. Согласно материалам дела, подсудимый через третье лицо предоставлял представителям спецслужб России информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.

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"Подозреваемый частично признал свою вину, отмечал, что предоставлял определенную информацию одному из блогеров в интернете, публикации которого показались подозреваемому объективными и актуальными", – рассказали в суде.

Прокурор теперь под стражей

Подозреваемый предоставлял информацию блогеру. После этого он публиковал ее на своей странице. Суд принял для мужчины меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

По информации "Украинской правды", говорится о главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе. Чтобы поймать изменника, Служба безопасности Украины провела спецоперацию и имитировала преступление.

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